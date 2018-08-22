大巨蛋至今未解決 柯P透露這件事讓他好後悔...

2018-08-22 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今午和法務局局長袁秀慧，以「直球對決之大巨蛋」為題進行便當會直播。柯P在過程中自爆最後悔的事情，就是和遠雄大打口水戰，「當年只要裝得一副笑臉的樣子，一點事情沒有」。

柯P在直播中細數上任後接手大巨蛋出現的諸多問題，像是大巨蛋的位址，柯P稱只要想像該路段的交通狀況，後面不管是塞6萬人或14萬人，交通情況會讓人無法想像，以及大巨蛋園區從原先的3棟建物變成5棟，導致在進行防火規劃時相當困難，因為腹地太少，還有市府花140億買地，卻以開發權利金0元的價格給遠雄開發，且唯一的罰則只有每天5萬，最高300萬罰滿後就沒有罰則。

柯P也再度提到遠雄不按圖施工的情況，強調上任後看到「天啊，你怎麼不按圖施工，難道我們要假裝繼續沒看到嗎？不可能嘛」，且數量多達79處，讓當時還很直白的他直接了當地說，「那就停工吧」，最後只剩兩條路可以走，一個就是重新施工，另一個就是重新申請新建照，但光是在內政部營建署台建中心審防火避難性能就3年了，讓他很後悔地說，「那時候不要跟他口水戰，只要說希望遠雄盡快通過防火避難審查，再趕快拿到市府來審查」，笑說自己只要當年裝得一副笑臉的樣子，一點事情沒有。