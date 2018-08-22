美關切台薩斷交戳中痛點？ 中國怒嗆美「毫無道理」

台薩斷交引美方關注，中國痛批毫無道理。圖為我國在薩爾瓦多大使館。（路透）

2018-08-22 16:58

〔即時新聞／綜合報導〕台薩斷交，引起美國的注意，美國國務院表達失望之意，強調正在檢視與薩爾瓦多的關係，同時要中國節制，不能採取危害台灣的脅迫手段，中國外交部則反嗆美做法「毫無道理」。

在台薩斷交後，美國國務院指出，美國正在審視與薩爾瓦多之間的關係，認為基於台灣關係法，任何企圖以非和平方式來決定台灣前途，包括使用經濟抵制及禁運手段在內的舉動，美國都嚴重關切，強調中國片面改變現狀無益於區域穩定，敦促中國節制，重申台灣因應全球挑戰而擴大自身貢獻，和面對打壓仍努力參與國際舞台之際，美國將繼續支持台灣。

美友台參議員魯比歐（Marco Rubio）、賈德納（Cory Gardner）也發出聲明表示，將共同提出一項修正案，限制美國對薩國的資助，「美國將運用各種方式支持台灣在國際的地位」；美駐薩爾瓦多大使也警告，台薩斷交會影響美薩關係。

美國在台協會（AIT）更指出，中國片面改變現狀傷害區域穩定，更破壞了數十年來，實現和平穩定與發展的架構，要求中國放棄（abstain）危害台灣人民安全、經濟與社會制度的脅迫手段。

面對美國的關切，中國外交部發言人陸慷聲稱，中薩兩國在「一個中國」原則基礎上建交，是順應國際大勢，反嗆美國「沒有道理對此指手畫腳甚至橫加干涉」，同時指責美國允許蔡英文過境，並在美活動，痛批美方做法「毫無道理」，中國「堅決反對」，反而警告美國不得向「台獨勢力」發出任何錯誤信號。