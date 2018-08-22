權勢性侵案量刑過輕！ 監委要查

2018-08-22 16:14

〔記者鍾麗華／台北報導〕監委王幼玲、林雅鋒今天說，根據統計，權勢性侵案經起訴判決似有量刑過輕或定罪率偏低情形，將申請自動調查，了解專庭法官受訓課程是否足以讓法官理解受害人處境。

王幼玲、林雅鋒指出，據報載國內判刑定罪的妨害性自主案件中，其中權勢性侵、權勢猥褻、權勢性侵未遂者，自102年起至105年止3年累計僅38件，僅各占當年妨害性自主判刑案件總件數0.95到1.58％，且多數被告都獲輕判有期徒刑6個月到1年，亦有獲判無罪者。

監委說，由於權勢性侵犯罪型態，加害人與被害人之間具有上對下的權力關係，被害人多因畏懼於加害人的權勢，不敢向外聲張、求援，犯罪取證相對困難，所以承審法官須熟識性侵類型案件的特質，對於權勢性侵必須相當瞭解，對於受害人所處權力弱勢的境遇，更應具備高度理解能力。

法官學院每年舉辦「法院辦理性侵害案件專業課程」在職訓練，規定專庭法官須接受12個小時在職訓練，並建置「妨害性自主罪量刑資訊系統」，以期量刑妥當，減少歧異並符合罪刑相當及比例原則。

王幼玲說，法院審理妨害性自主案件，雖已設置專庭，並規定專庭法官每年須受訓12小時，為何此類案件的判決結果，與社會工作者實際輔導接觸個案所普遍認知的事實，竟會有如此大的落差，究竟專庭受訓課程是否足以讓法官理解受害人所處的權力弱勢境遇。

監委指出，將了解這些措施自實施以來，司法院曾否進行檢討及成效評估，專庭是否只是輪流擔任虛應故事，法官性平教育有無確實、定期專業受訓只是徒具形式還是確實深入瞭解實質內涵，此外，包括師資教材是否適當，量刑基準表有無發揮效用等，都將進一步調查。