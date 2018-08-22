黃偉展退選南市議員 民進黨補提名唐碧娥

2018-08-22 15:47

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨台南市議員提名人黃偉展身陷桃色風暴後退選。民進黨今召開中執會，通過台南市第8選區提名參選人黃偉展退選，並以初選民調成績排名順序遞補，由現任議員唐碧娥遞補提名參選。

民進黨4月進行台南市議員黨民調初選，老將唐碧娥意外落馬。但由於黃偉展本月19日宣布退選，民進黨台南市黨部執行長20日向中央黨部建議由唐碧娥遞補參選。

此外，由於民進黨尚未提名金門縣長及連江縣長參選人，今會中通過，授權選對會於大選登記後，擬定合作方案，再提請中常會議決通過。