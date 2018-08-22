楊文科拜會丁松青神父 承諾當選協助部落發展

2018-08-22 15:30

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕國民黨新竹縣長參選人楊文科表示，五峰鄉清泉天主堂的丁松青神父來台50年，去年4月取得國民身分證，今年首度有投票權，他特別拜會丁神父交換部落發展意見，並承諾當選後會協助部落發展。

楊文科說，他很感謝丁神父把人生精華歲月奉獻給新竹縣原鄉，更以個人藝術、音樂才華締造當地部落的夢幻傳奇，他承諾未來當選縣長會發展原鄉特色產業、引入智慧便捷資源、促進原鄉就業機會，協助部落全方位發展。

楊文科到清泉天主堂拜會時，丁松青除了和他溝通部落發展方向外，短暫交談後也幫楊文科禱告祝福。