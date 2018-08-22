後壁泰安宮普度 黃偉哲透過臉書與民眾互動政策、節慶

2018-08-22 15:09

〔記者王涵平／台南報導〕民進黨台南市長參選人黃偉哲今參加後壁泰安宮普度活動，展示透過臉書與民眾互動政策、分享節慶，希望民眾多了解侯選人政見與相關資訊。

他也呼籲，政黨領導人不要天天跑到台南「每日一罵」，把台南說得一無是處，嫌棄台南的「台北觀點」，不會得到市民的認同。

泰安宮是下茄苳地區五十九庄頭的總廟，主祀天上聖母，香火鼎盛，信眾遍及嘉義縣鹿草鄉、水上鄉與南市後壁區、東山區、白河區、新營區，是地方信仰中心。

黃偉哲參觀泰安宮傳說中放置多年都不會腐壞的「神奇豬腳」，年代最久遠的一隻是民國56年流傳至今，據聞能夠消災解厄。黃偉哲表示，農曆七月是平安月，人人都應該存好心、說好話。

黃偉哲表示，更廣泛地與鄉親互動是長期以來的從政方針，近日在官方臉書上推出留言便能與他熱線，收取週報等的新模式，也是要讓台南市民更認識他。

黃偉哲臉書有許多別具巧思，極富創意的貼文，除了在七夕貼文留言便能和黃偉哲互動之外，還有中元節、七夕情人節的Ｑ版貼圖，甚至還登上卡提諾《政客日常》在夜市跟民眾大玩遊戲，添增趣味。

黃偉哲選情穩定，近日除了持續發表政見，推出Line上的政策100系列早安長輩圖，也有更多嘗試以輕鬆自然的方式，在社群媒體上與民眾互動，頗受好評，未來黃偉哲也會以更多新思維，新創意，結合政見的可實踐性，落實台南智慧科技城的定位。