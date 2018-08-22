國民黨批前瞻綁樁 綠拿藍營爭取經費照片打臉

2018-08-22 15:15

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨今（22日）召開記者會，批評前瞻二期又是綁樁的開始、城鄉計畫中的提升道路品質計畫目前執行率不到9%，民進黨立法院黨團則是立刻召開記者會反擊，民進黨立法院黨團幹事長李俊俋拿出國民黨新北市長參選人侯友宜、彰化縣長參選人王惠美爭取前瞻預算、擴大軌道建設的照片狠打臉。

行政院院會日前通過前瞻基礎建設第二期特別預算，國民黨立法院黨團質疑前瞻第一期特別預算執行率僅3成，要求行政院長賴清德赴立院專案報告，否則將抵制第二期預算。國民黨團還指出，城鄉建設集中下半年花完，疑有配合年底選舉綁樁之意圖。

對此，李俊俋先是提出數據指出，從去年9月到今年6月預算分配共427億元，已執行322億元，執行率達75.5%，「這叫執行率非常差？」國民黨立院黨團中，不乏財政委員會的委員，為何會搞不清楚什麼是「預算分配數」及「預算執行率」？

李俊俋也拿出國民黨團提的附帶提案，其中國民黨台中市長參選人盧秀燕、彰化縣長參選人王惠美都提案，要求行政院將地方建設納入前瞻計畫。「請國民黨把事情講清楚，你們到底要建設還是不要建設？」

李俊俋指出，國民黨質疑金管會和法務部等單位預算執行率是0，這些預算都是資安預算，資安預算要由各部會先行提報，各部會統一規格才會發包，由中央撥款，現在都還在設定規格階段，如何會有執行率？

民進黨團副幹事長林靜儀表示，各部會的計畫案預算要經過設計、規劃階段，國民黨團連「預算分配數」都搞不清楚，難道是因為國民黨過去習慣預算不需要審查或是發包嗎？

林靜儀指出，既然國民黨質疑行政院要把多數的前瞻預算集中在下半年花完叫做綁樁，那今年7月30日時南投縣長林明溱說，他幫集集跟中央要到錢，所以林明溱是民進黨樁腳嗎？國民黨汙衊前瞻計畫，回去卻又跟地方鄉親說，這些建設經費都是他們爭取來的，台灣人民有這麼好騙嗎？

林靜儀說，台灣長期城鄉發展不均衡，台北捷運已經很多條線，台中卻連第一條捷運都還沒出來，大家都知道地方需要建設，請國民黨讓國家好好發展。