中國打壓台灣目的 蔡英文：企圖影響選舉結果

兼任民進黨主席的總統蔡英文今於民進黨中執會發表談話。蔡英文表示，中國打壓台灣目的是企圖影響選舉結果。（資料照）

2018-08-22 14:51

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對近來中國脅迫航空公司改名、東亞青運主辦權被剝奪、85度C事件、還有和薩爾瓦多斷交等等，兼任民進黨主席的總統蔡英文今於民進黨中執會發表談話。蔡英文表示，接下來，尤其在選舉前，中國對台灣的打壓手段不會停止。中國打壓台灣的目的，當然是企圖影響我們的民心士氣，更進一步影響國內政局和選舉結果。

蔡英文表示，對於這類的事件，我們必須要做好心理準備。執政團隊一定會審慎因應各種情勢變化，但是，既然台灣人民選擇了堅守主權和民主價值的路線，我們就應該勇敢面對挑戰。

蔡英文表示，如同她昨天所說，現在的兩岸關係，其實是區域政治的一環，中國是藉由打壓台灣，來競逐區域的影響力，這和國內政黨的兩岸主張是什麼並沒有關係。

蔡英文表示，今天中國對台灣主權立場的要求，已經超過台灣各主要政黨的底線。中華民國（台灣）是這個社會的最大公約數，我們必須守住這個底線，身為執政黨，我們對此責無旁貸。

蔡英文表示，我們必須理解，對岸的打壓力道之所以會越來越強烈，第一是因為我們跟主要國家的實質關係有長足的進展，這是中國不樂見的。第二是因為民進黨執政之後，對於主權的立場，我們一步都沒有退讓。就像我在美國公開講話中所引述雷根總統的談話：「任何事情都可以談，除了我們的自由跟未來，不能被妥協」。

蔡英文表示，我們必須有一個信念：越是嚴峻的考驗，越不要感到挫折，反而要更加堅信，我們是走在正確的道路上。我們要更努力的爭取人民對民進黨改革的路線，支持我們壯大台灣經濟和國防的具體施政，更要支持執政團隊對國家主權和民主價值的堅定立場。

蔡英文表示，我們雖然沒有辦法控制對岸的行為，但只要國人團結，堅守民主的價值和制度，我們一定可以自己掌握台灣的命運。