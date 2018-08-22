新竹300博覽會效益佳？市議會批僅呈現新竹2014-2018

2018-08-22 17:21

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市文化局長廖志堅今天在市議會臨時會專案報告「新竹300博覽會」經費動支及效益，指出博覽會經民調獲75.7%受訪民眾滿意，也提升城市光榮感，結束後所有影音檔案都會上傳文化部保存。不過，市議會國民黨、無黨新民意問政聯盟質疑這不是新竹300，而是新竹2014到2018，忽略歷任市長的建設成效，只為年底的選舉。

市議會議長謝文進最後要求文化局及相關單位，將「新竹300博覽會」經費動支項目及各項明細和委託民調公司民調的題目和內容都提供市議會備查，同時會將新竹300的經費動支情況移請審計部新竹市審計室深入了解審查。

市議員陳啟源及張祖琰、蕭志潔、李國璋、黃美慧等人都對文化局的專案報告不滿意，強調市議會只核准動支5400萬元經費，但依據市府報告，新竹300已動用7584餘萬元，這多出的2184萬元，市府如何核銷，要求市府提供詳盡的說明。

另張祖琰也質疑市府辦的「新竹300博覽會」，根本不是新竹300，而是新竹2014到2018，因為9天的博覽會都不斷在宣導現任市長林智堅的政績，甚至把小小的學校樓層改建也拿來炫耀，市府公務員「為人作嫁」，被利用做年底選舉的宣傳工具，尤其忽略數10年來歷任市長的建設與政績，只呈現這4年的建設結果。

她也質疑市府所提的2050城市願景，竟是把其他國家的建設或圖片放進來，根本不是城市願景，批評列出幾個國外小城市做比較，就是國際觀，是低估市民的判斷能力。

陳啟源也要求市府說明是委託哪個民調公司做民調，民調內容及題目為何，此外，參觀人次到底是20萬人次還是25萬人次，市府辦這場「造神」活動，到底留下什麼？

對此，文化局長廖志堅強調，新竹300博覽會帶來25萬人次的參觀人潮，六大主題城市展現新竹的過去、現在和未來，參觀民眾反應都很好，而新竹文創館OT案在活動後也獲多家業者關注，詢問度及意願都提高。

對於展覽中的展陳資料，文化局也會保存、推廣與再利用。文史保存包括文獻專刊、繪本童書、論壇資料、展場照片、動畫及紀錄影片等活動成果，會收錄到「文化部國家文化記憶庫計畫」，未來也會做為「新竹故事館」的展陳資料。

行政處長白舒樺則說，民調是委託民間公司在活動後所做的，具公正、公開性。