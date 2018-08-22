活化古蹟打造潭子文化花園！洪慈庸考察農會穀倉修復再利用

2018-08-22 14:03

〔記者歐素美／台中報導〕潭子區農會穀倉為台中市唯一市定古蹟穀倉，立委洪慈庸爭取部補助修復，並於今天到場會勘，初佑修復經費約需2億1千多萬元，預計108年動工、110年完工；文化部常務次長李連權允諾將於今年核定，並分年編列預算，補助50%~58%；洪慈庸則希望未來穀倉修復除保留歷史建築，更要整合銜接周遭景點，打造穀倉文化花園，成為市民的休閒活動新據點。

立委洪慈庸今天邀集文化部常務次長李連權、文化資產局古蹟聚落組組長張祐創、台中市政府文化局副局長黃名亨、文資處處長李智富、潭子區農會理事長陳世勳、總幹事林淑茵、潭秀里長楊明智等至潭子穀倉會勘考察。

潭子區農會穀倉興建於1931年，穀倉多達10間，木桁架長達21公尺，全台僅有，具日式「鋸屋根式」屋頂與「太子樓」，並有「中央輸送帶」與「傾斜槽」等設施，堪稱是當時自動化的設備，另有「通氣柱」，宛如現今空調設備，具有防潮、防鼠的建築技術，具技術史的保存價值，2011年公告為台中市市定古蹟。

潭子區農會穀倉緊臨潭子火車站及潭雅神綠園道，鐵路高架化時，配合臨時軌道的設置，穀倉後方約3分之1被拆除。

洪慈庸指出，目前鐵路高架化已完成，搭配市府推動發展城鎮之心鐵道綠廊「潭心計畫」，潭子區農會穀倉有修復的急迫性，除穀倉外，潭子還有摘星山莊、潭子國小日式宿舍等歷史文化據點，未來穀倉修復應整合周遭景點，銜接潭子人文歷史及休閒運動場域，打造穀倉文化花園，成為市民活動新據點。

李連權允諾文化部將於今年核定潭子區農會殼倉修復計畫，並分年補助50%-58%的修復經費，並希望地方能整合資源，活化再利用，吸引年輕人回流。

黃名亨表示，穀倉內保留許多當時碾米的器具設備，是很好的展示文物，未來將規劃加入新創元素，結合文化導覽及觀光，呈現歷史古蹟與在地產業，開發文化新亮點；林淑茵表示，配合殼倉化利用，未來農會將利用現風尚餐廳的租地新建大樓，未來穀倉可作為農產展售區，結合展示、休憩空間，帶動潭子觀光。