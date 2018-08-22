姚文智會有勝選奇蹟？高嘉瑜：愈來愈有可能喔

談到勝選奇蹟是否會發生在姚文智身上，高嘉瑜說，「有可能喔，機會是愈來愈高了」。（姚文智競選辦公室提供）

2018-08-22 13:16

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今至成德市場拜票，黨籍選區議員均現身陪同，包括與姚因「退黨說」槓上的高嘉瑜；談到姚的選情，高表示，他近來幾乎每天跑市場，又提出新政策，相信盡了百分百努力，端看選民選擇；媒體問「奇蹟」（指勝選）會發生在姚身上？高說，「有可能喔，機會是愈來愈高了」。

高嘉瑜受訪被問到，姚文智最近每天勤跑市場，認為選情會有起色嗎？高說，支持者看到他還是很開心，人就是這樣，見面三分情，如果常常在地方跑，對方本來就是支持民進黨的人，看到你的努力，自然就會想要支持你，自己相信會愈來愈好。她也說，這陣子幾乎看到姚文智每天早上在市場，也有提出一些新的政策，相信他已經盡了百分百的努力，接下來就是看選民的選擇。至於「奇蹟」會出現嗎？高則說，「有可能喔，機會愈來愈高」。

至於今天黨部要協調港湖區配票，高嘉瑜說，討論完應該有明確宣布，看黨部怎麼安排，我們都配合；記者追問，所以黨部如果要求配票呢？高說，黨部會要求嗎？原則上我們都是配合黨部選舉策略。

高強度，原則上就是看黨部，覺得何種選舉策略對大家都好，我們就是配合，相信黨部有評估，以利贏得最大勝選，能夠全上，一定全力配合，黨部如要求配票，就會同意。

談到國民黨爆發內戰，北市松山信義區市議員參選人徐巧芯與同選區議員王鴻薇，因為責任里劃分問題互槓，高嘉瑜在臉書上替徐巧芯加油。高嘉瑜說，年輕人選舉都非常辛苦，可以體會巧芯心情，在黨內沒有背景，靠自己努力的新人，需要大家多多幫忙，希望大家用同理心，這是不分藍綠的，讓優秀年輕人都有機會出頭。

對於之前替柯文哲講話，現在幫國民黨講話，會不會擔心被黨內貼標籤？高說，我們都是就事論事，這個東西沒有什麼貼標籤，因為選民也是希望大家不分藍綠，以最好的方向合作，不管是對市民或對人民，希望藍營有好的人才出頭，這樣才是市民之福。