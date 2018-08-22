「正正當當也能賺錢」 柯P預告北市招商成績將三連霸

柯文哲預告，台北市招商成績將三連霸。（圖片擷取自柯文哲臉書）

2018-08-22 14:01

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今日與法務局局長袁秀慧進行便當會直播，向外界解釋備受關注的大巨蛋案。除了討論大巨蛋，柯P也提到了市府重新設定BOT的標準作業程序，吸引廠商前來投標，更預告台北市的招商成績將三連霸。

柯P在直播中談到，市府重新擬定了BOT的SOP，包括邀集專家學者舉辦制度研討會、主體事業與附屬事業合理比例，其中最重要的，就是「權利金之計收設計超額利潤機制」，只要利潤超過設定的標準，就由政府與企業共享，形成合作關係，「以前的BOT一簽就50年，給太多人家說放水，給太少廠商又撐不下去」，強調這能解決經濟的長期不可預測，因為「明年利率多少都不知道了，怎麼估計50年後可以賺多少。」

柯P越說信心越高漲，提到前兩年招商成績是掛零，但市府在制定公開透明的SOP後，「比較正常的廠商就敢來了」，第三年的招商金額達到近300億，為全台第一，還拿到了財政部頒發的招商卓越獎，柯P更預告說，今年的招商金額也快達到300億，明年光雙子星就有700億規模，等同「連續三年都會第一」。柯P強調，「正正當當也可以做生意」，能有特殊關係的廠商是少數，只要規則清楚且堅守規則，所有的廠商都願意來參與，反而更容易招商。