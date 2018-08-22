選舉看板好亂 歐巴桑聯盟「翻桌」要中市府設公共看板

歐巴桑聯盟在市府前「翻桌」，要求訂定選舉廣告物自治條例（記者張菁雅攝）

2018-08-22 13:05

〔記者張菁雅／台中報導〕歐巴桑聯盟8月3日到台中市政府抗議違法選舉廣告看板充斥，今日再到市府請願，認為違法選舉廣告看板不減反增，她們三度「翻桌」，要求市府依法行政，並建議設置公共選舉看板、訂定選舉廣告物自治條例。

歐巴桑聯盟表示，上次抗議台中市違法選舉廣告看板至今超過半個月，違法選舉廣告看板不但沒有減少，還越掛越多，不僅影響市容及安全，也造成選舉不公。這是她們要 「翻桌」的原因之一，要求台中市選委會應主動介入。

另外，歐巴桑聯盟發現，六都中，台北市及台南市均制定選舉廣告物自治條例或管理規則，台中的選舉廣告物管理自治條例在2010年縣市合併廢止後，就沒有重立新法，她們要求市府應訂定台中市選舉廣告物管理法規，對選舉廣告物做出合理規範。

歐巴桑聯盟也指出，公共選舉看板在國外已行之有年，日本對選舉海報尺寸、期間、地點皆有規定；加拿大的選舉看板則可架設在公車候車亭、資源回收站、腳踏車租借點等處。因此，她們要求市府及市選委會，這次選舉應積極提供公共選舉看板給所有候選人。

對此，台中市政府都發局表示，由於選舉廣告物設置的型態多元，涉及道路、交通、環保及建築等法規，因此市府各局處依權責分工，處理選舉廣告物，同時也評估是否訂定選舉廣告物自治條例或辦法。

而針對違反建築法的選舉廣告看板，將依「台中市招牌廣告及樹立廣告設置辦法」進行查處，今年1至8月中已查處708件違規招牌廣告；選舉期間則依選罷法規定，應於投票日後7日內拆除，違反者將依建築法相關規定辦理。

至於設置公共選舉看板，台中市選委會表示，選罷法未有明確規範，目前仍由候選人依廣告物相關規定申請設置。