拒簽「柯P認同卡」 高嘉瑜：就像結婚簽了也會離婚

談到是否簽「柯P認同卡」，高嘉瑜婉拒，「就像結婚一樣，簽了也會離婚。」（姚文智競選辦公室提供）

2018-08-22 13:08

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智與黨籍北市議員高嘉瑜，日前接連因「退黨說」及「辭立委說」槓上，隨後和解營造團結氣氛，但兩人互動還是受到關注。姚今前往同德市場掃街，作為選區議員高嘉瑜雖遲到但仍現身陪同，談到柯文哲擬推「柯P認同卡」，兩人都不以為然，尤其高更直言，不可能會簽，「沒什麼實質意義，就像結婚一樣，簽了也會離婚」。

談到柯文哲擬推「柯P認同卡」，簽了再同框合作，以避免未來因為在多個政黨間相挺，讓支持者感到混淆，是否認為此舉有用？姚文智說，看是認同什麼，是認同兩岸一家親嗎？是大家拿了這個卡，可以有通關密語，還是護身符嗎？柯市長要說明。

至於有打算推「姚姚認同卡」？姚文智說，其實我們是民進黨提名，包括幾位議員，這是台灣民主過去發展政黨政治，在過去威權體制下努力爭取來的目標，「提名就是一種認同」。

姚文智隨後在黨籍選區議員江志銘、王孝維、李建昌陪同下，進入市場掃街，高嘉瑜稍晚才加入隊伍；姚被問到高嘉瑜是否刻意錯開時間抵達，他緩頰說，每個議員都很忙，都有各種不同行程，這些都是大家在不斷合作裡面，各自分進合擊。

高嘉瑜事前受訪談到自己晚到，她說，現在開始加入也不遲，有說一定準時嗎？李建昌在旁說，沒有啦，我們需要白雪公主就是了，我們要開始了。

高事後受訪解釋，早上因私人行程才延遲，至於有記者問，人氣好像超越姚文智？高笑說，「哪有，不要見縫插針喔！」她說，姚委員人氣其實也很旺，只是因為這個市場，自己比較常來，大家對她比較熟悉，這是一定的。

對於有民眾封高是「最大尾」？高嘉瑜笑說，民眾是開玩笑，她說之前常被罵，他們就說，之前是細漢，現在被罵到大尾。對於外界給予「超級吸票機」的封號，高說，應該不是啦，「其實我們還是細漢的啦，是因為細漢才會被罵，大尾應該是反諷」。

談到沒穿上背心拜票，高說，自己都沒在穿，因為天氣實在太熱，又很會流汗，有沒有穿其實都一樣。有記者稱是識別度太高，高則說，這個市場已經來過好幾次，每個人都認識，比較沒有必要再穿。

至於拜票過程，永遠走在最後面，高說，是因為人太多，沒有辦法擠，而且大家都人高馬大，沒辦法跟大家擠在一起，總之不要脫隊就好。

被問到與姚文智碰面會不會尷尬，高嘉瑜說，不會，已經合體很多次了，這週至少見了3次，可能比家人還常見面呢，在這種情況下，應該是會愈來愈熟悉才對。至於是否會覺得姚露出尷尬，高說，沒有啊，沒看到他臉上尷尬，看他笑容滿面。

談到是否會簽「柯P認同卡」，高嘉瑜直言，「我不可能會簽」，這個認同卡沒有多大意義，就像結婚一樣，就算簽了也會離婚，不一定會同心，也可能貌合神離，簽這個只是形式，沒有什麼實質意義。媒體追問，會不會簽「姚姚認同卡」？高回說，加入民進黨就是理念上認同。