王浩宇力薦陳學聖當農業顧問 鄭文燦：但他幕僚都害他

2018-08-22 12:37

［記者陳昀／桃園報導］桃園市議員王浩宇今天在質詢時力薦國民黨市長參選人陳學聖擔任農業局顧問，農業局長一頭霧水，結果王浩宇說：「因為他秋天還沒到就會收割」，現場氣氛微妙，市長鄭文燦也說，從農博事件看來，他的幕僚好像會害他。

「請說明工業區路平是誰爭取補助？我怕過兩天有人又跑去會勘？」面對王浩宇詢問，鄭文燦表示，歡迎所有立委幫桃園講話，但不是有中央補助就是誰爭取，我很清楚是誰，常跟你對話的那個立委他反前瞻，雖然桃園在鐵路地下化、捷運工程爭取到預算，他還說對中南部不公平而反對，被桃園籍立委抗議。

王浩宇說，陳學聖那麼厲害，我建議市府邀請他當農業局顧問比較適當，「還沒秋天就能收割，可以教育農民」，一開始農業局長郭承泉還趕緊起立準備備詢，結果聽完一陣尷尬傻眼。

不過鄭文燦立刻回應說，像農業博覽會是好事，陳學聖的幕僚好像想害他，上次還叫他去會勘唱衰，其實很多議員都很讚揚。

王浩宇最後說，雖然這未必是最後一次質詢，但想給鄭文燦一個綜合評價，大讚鄭認真，提升桃園的榮譽感、團結力，雖然被陳學聖批評只會爭取小確幸，但這些都是市民的需要，「比國民黨以前只會喊口號好」。

鄭文燦表示，市府不只爭取小確幸，鐵路地下化、機場捷運這些都不容易，只是不可能核定後立刻開工，但鐵路地下化9月21日就會開工。