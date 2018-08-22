議員爭臨時人員加薪到3萬 李孟諺：台南市還負債800多億

蔡育輝戴上面具，嘲諷薪水太少，希望背後的老闆賴清德能幫忙加薪。（記者蔡文居攝）

2018-08-22 12:32

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市議員蔡育輝今天在市政總質詢時，搬出行政院長賴清德的人像立牌，為臨時人員加薪請命。他表示，賴清德要幫派讉人員加薪到3萬，派譴工都3萬了，臨時人員可調薪到3萬嗎？

代理市長李孟諺則表示，我們要記得台南市還是一個負債800多億的城市，市府手頭並非寬鬆，「一個負責的問政，不是隨便去加薪。」政府應該要撙節，把錢花在刀口上，臨時人員這幾年已加薪近30％。

蔡育輝則表示，市府負責多少誰比他了解，這他知道，「你不該說這話」，是賴清德自己說薪水少，要跟老闆講的。

蔡育輝質詢時，搬出行政院長賴清德的人像立牌，並在議播放賴清德「功德說」及總統蔡英文「勞工是心中最軟的一塊」等新聞報導影片。嘲諷賴清德「台灣平均月薪4萬8000元，太低要跟老闆說」的說法。

他並戴上代表市府及議會員工的白色面具，在議會向賴清德人像立牌嘲諷說，薪水太少，希望背後的老闆賴清德能幫忙加薪。

另外，蔡育輝也質疑108年基本工資調到2萬3100元，市府有編列這預算嗎？李孟諺則表示，市府2000多個臨時人員分散在各局處，這部分由各單位用相關經費來勻支。他也強調，市府臨時人員這幾年已調23％，明年再來增加約1000元，合併至今調薪約30％。