台南市長選舉熱戰 還有「第8位」參選人？

台南市長選舉有「第8位」擬參選人許高瑞申設政治獻金專戶。（擷自監察院陽光法案主題網）

2018-08-22 12:19

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年底台南市長選舉參選大爆炸，除了檯面上已宣布的民進黨提名參選人黃偉哲、國民黨高思博等7人之外，還有第8位「許高瑞」已向監察院申設審核設置政治獻金專戶，為這場政治選舉再添「素人參選」話題。

據了解，許高瑞曾擔任過民進黨關廟鄉黨部執委，自己也參選過立委、關廟鄉民代表、民進黨全國黨代表，可是均未如願；2009年前總統李登輝孫女李坤儀，曾收到愛慕者情書，署名「許高瑞」，自稱參選過台南立委，此追求事件還上過媒體版面。

不過，政治獻金專戶是由擬參選人向監察院申請設置，市選委會配合政治獻金收據印製後端作業等，南市選委會目前尚未見過「許高瑞」本人，是否同1個「許高瑞」無從得知，明天（23）日開始選舉領表，8月27日至31日受理候選人登記，屆時才能確認是否「本尊」要參選。

目前已宣布參選市長的選將，包括無黨籍林義豐、前台南警察局長陳子敬、里長陳永和尚未申設政治獻金專戶，國民黨提名市長參選人高思博、民進黨提名市長參選人黃偉哲、前台聯立委許忠信、前台南縣長蘇煥智、許高瑞都已申設政治獻金專戶。