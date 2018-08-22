「首都選戰，中共來了」 姚文智左右開弓批柯、丁

談到台薩斷交，姚文智今天說，「首都市長選舉，中國共產黨已經來了」。（姚文智競選辦公室提供）

2018-08-22 12:08

〔記者周彥妤／台北報導〕薩爾瓦多昨與我國斷交，民進黨台北市長參選人姚文智今天表示，首都市長要擔負更積極角色，帶領台北走出國際，他更左右開弓批評台北市長柯文哲、國民黨台北市長參選人丁守中，前者喜孜孜談「兩岸一家親」是通關密語，後者自曝與中國共產主義青年團有淵源，前所未見。姚也籲市民看清，「首都市長選舉，中國共產黨已經來了」，也應抗拒這股力量，珍惜得來不易的民主自由環境。

姚文智今天前往成德市場拜票，會前受訪談到台薩斷交一事，他說，這次總統蔡英文出訪，看到85度C事件、台薩斷交接連發生，顯見中國對台灣的壓力，已經無孔不入，對台灣的霸凌已經無所不在，這已經不是在國際組織，也不是在外交關係，而是已經侵門踏戶到我們日常生活中。

姚文智說，首都市長對此應當挺身而出，扮演更積極的角色，在外交愈來愈困難的時候，更要支持小英總統、捍衛台灣主體性，首都市長可以代表台北，挾著台北的政經實力，積極走出國際，擔負重要責任，台北市民與企業不可以像85度C一樣，需要護身符或通關密語，才可以繼續在這裡生活發展。

他強調，首都市長選舉，絕不可像薩爾瓦多事件一樣，有中國力量強力介入，透過買辦大量收買，把台北納入整個中國影響範圍。

隨後，姚文智左右開弓批柯文哲、丁守中，他先呼籲柯，不要再因為中央電視台不斷鼓吹報導，而沉溺喜悅之中，與其喜孜孜談「兩岸一家親」是通關密語或護身符之際，想想台北市民會不會都跟85度C一樣，一不小心誰來喝一杯咖啡，都要刊登廣告，告訴大家自己接受「九二共識」或「兩岸一家親」。

姚文智也點名丁守中，前幾天還不忘自曝與共青團很有淵源，過去國民黨選舉，從來沒看過國民黨候選人，會主動把與中國共產黨關係講出來，呼籲這兩位候選人，都回到首都市長的角色，理解台灣面臨困境，團結一起，真正找出台北在城市的定位，也真正了解台灣外交的困境，協助政府共同扮演更積極的角色。

此時，有記者問姚，網路瘋傳當時姚去年底宣布參選台北市長時，央視也有報導過？姚文智反問，「你知道那時候的氛圍嗎？」這是中國要警告柯市長和蔡英文的合作，這個非常清楚。

姚文智說，可以看出利用買辦、政經資源、或是各種不同滲透力量，在不同時機進行政治操作，「首都市長選舉，中國共產黨已經來了」，台北市民應該要抗拒這股力量，珍惜得來不易、能夠追求獨立意志的自由環境。