接見小馬聯盟三冠王 小英：讓世界看到台灣有多棒！

總統蔡英文今在總統府內接見參加美國小馬聯盟比賽在三個層級都得到冠軍的隊伍，並肯定球隊，用棒球讓世界看到台灣有多棒。（擷取自臉書影片）

2018-08-22 11:26

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文今日上午在總統府內接見參加美國小馬聯盟比賽在三個層級（少棒、青少棒、青棒）都得到冠軍的隊伍，總統致詞時肯定再度拿到三冠王，用棒球讓世界看到台灣有多棒。

總統隨後也在臉書貼上接見影片，要「大家一起幫他們歡呼」。

總統說，首先恭喜少棒、青少棒、青棒三個層級都得到冠軍，寫下歷史新紀錄，堪稱世界第一等，創造的出色成績，用棒球讓世界看到台灣有多棒，這同時要感謝教練及家長。

總統並一一介紹得到小馬聯盟少棒冠軍的高雄中正國小、青少棒冠軍的新北二重國中、以及青棒冠軍的桃園平鎮高中。

總統表示，這次成績代表我們棒球絕對有國際實力，未來應給予更多支持，有更好的環境，教育部、體育署及棒球同仁夥伴，要把棒球環境做大。總統也期許選手們得到世界冠軍了，但也不要忘記學業，學習知識也是很重要的事。

棒球協會理事長辜仲諒表示，感謝總統出訪一回國就接見，希望不會辜負總統對棒球的期待，這次成績非常光榮與驕傲，也是自1993年、25年來再次拿到三冠王，大家瞭解我們外交處境非常辛苦，透過棒球發光，讓全世界看到我們，什麼都不用講，讓大家看到表現，在世界舞台上看到台灣。

隨後三級棒球隊的隊長分別站在台前講話，其中少棒隊隊長年紀最小、最為靦靦，但身軀卻是比其他兩位更為高壯，也引來總統多看幾眼，總統最後並與球隊隊員們拍照留念。