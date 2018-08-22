閃躲蘇貞昌拋辯論？侯友宜：推行動政見直接訴求市民

侯友宜（中）替六位國民黨新北市議員參選人站台，組成新希望聯盟，被問到關於辯論問題，侯說，推出行動政見訴求市民。（記者邱書昱攝）

2018-08-22 11:15

〔記者邱書昱／新北報導〕年底選舉進入倒數，國民黨新北市長參選人侯友宜今天和六位同黨籍年輕議員參選人站台，舉辦新希望聯盟成軍記者會。面對近日民進黨新北市長參選人蘇貞昌拋出的辯論，侯友宜強調，自己這段時間舉辦行動政見，內容囊括托育、青年論壇、小型都更等直接訴求市民。

恰巧蘇貞昌也在上午舉辦環保議題政見記者會，對此，侯友宜再度提到空氣汙染嚴重問題，呼籲老縣長站出來反對深澳蓋燃煤電廠，不要不表態。

有關蘇貞昌提出的辯論，希望侯友宜不要繼續躲，侯以一貫的態度回應說，對任何事情都會很清楚表態，像是深澳燃煤電廠、軌道建設、三環六線，包括「都更三箭」的捷運到哪都更到哪、主軌道幹道兩側都更、危老防災型都更，都跟市民優先報告。

侯友宜說，現階段辯論不用急，辯論有一定規則和行事，把市民的事情做好才最重要。

有趣的是，侯友宜的Line推出新貼圖「與國民阿舅的厚友誼」上架，插畫搭配台語讓侯友宜看到後笑說，很可愛，「醜水」神韻有跟我有像，而且用的詞語、口氣，像是「笑嘎並軌」等都是生活會講的。