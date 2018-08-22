台薩斷交 藍智庫：蔡總統恐對美產生不必要依賴

國家政策研究基金會外交及國防組召集人林郁方（中）、國民黨立委曾銘宗（左）、前外交部長歐鴻鍊（右），今天召開「薩爾瓦多也走了！兩年斷五國，斷交潮何時了？」記者會。（記者廖振輝攝）

2018-08-22 10:42

〔記者林良昇／台北報導〕我國與原中美洲友邦薩爾瓦多斷交，國政基金會外交國防組召集人林郁方表示，小力量要對抗大力量要用智慧，左右逢源，蔡總統恐高估美國的意願和能力，產生沒有必要的依賴，前外交部長歐鴻鍊認為，宏都拉斯、瓜地馬拉、薩爾瓦多關係密切，有可能在政治上採取一致立場，要擔心發生骨牌效應。

憂心斷交骨牌效應 前外長點名宏都拉斯、瓜地馬拉

對於薩爾瓦多斷交，國政基金會今早舉行記者會，林郁方表示，蔡總統在昨日的講稿中指出，有和國際盟友一起努力，這盟友顯然是美國，美國確實對台灣有貢獻，不管誰當總統，都要跟美國維持最好的關係，但蔡總統可能高估了美國的意願和能力，產生沒有必要的依賴。

林郁方指出，美國沒有辦法讓我們能去參加世界衛生大會、國際民航組織會議，也沒有阻止邦交國跟我們斷交，不管美國有沒有意願、能力，事實上就是沒有幫到任何忙，蔡總統應重新考慮，是否對美國的依賴是不切實際的。

林郁方說，小的力量對抗大的力量，如果不用智慧，卻被僵硬的台獨意識形態擺佈，以小博大就變成以卵擊石，不接受九二共識的結果，就是邦交國越來越少，世衛大會、國際民航組織等國際參與變少，邦交國要求的金援增加，去年外交部機密預算比前年增加4倍，沒有變得更有尊嚴。

林郁方強調，亞太可能成為美中兩巨強打架的地方，可能是我們的機會，把台灣戰略價值突顯，把兩岸關係、與美國的關係打好，北京和華府都會爭相討好台北，左右逢源，蔡總統應好好檢討對中國大陸的態度。

外界擔憂斷交潮再現，歐鴻鍊認為，我們所有邦交國都想跟中國大陸建交，斷交危機處處在，中國大陸在中南美洲已搶了重要的邦交國，此舉是中美爭霸戰略佈局的一部分﹔美國艦隊頻繁在南海出現挑戰中國大陸區域霸權，中國大陸反制就是到美國後院放火。

歐鴻鍊說，在薩爾瓦多與我國斷交前，美方的情資就是中國大陸希望在薩爾瓦多建立軍事基地，美國當然不希望，但也沒辦法阻止，美國在中南美洲影響力江河日下，中國大陸的影響力可能已超越美國。

歐鴻鍊指出，我國在中美洲的邦交國，包含瓜地馬拉、宏都拉斯，與甫斷交的薩爾瓦多被稱做「北三角」，3國關係密切，很像一家人，薩爾瓦多已淪陷，會不會因為要進行區域性發展，在政治上採取一致立場，是骨牌效應的因素。

歐鴻鍊也指稱，美國華盛頓郵報警告，台灣可能被美國出賣；美國在處理很多國際事務上最好用的籌碼就是台灣，民進黨政府在美國國會透過公關公司推動台灣旅行法，反而正中白宮下懷，增加美國籌碼，但作為一個小國家，在大國間周旋才最符合國家利益，完全獻身一個大國，讓大國充分利用，是非常危險的。