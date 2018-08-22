網傳小英上任把錢逼走 遭專家用數字狠狠打臉了...

謝金河提到，蔡政府上任後，今年第二季已開始扭轉頹勢。（資料照）

2018-08-22 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕最近網路有評論指台灣金融帳淨流出，國內投資環境病入膏肓、幾近崩潰邊緣，還稱總統蔡英文把錢逼走狠甩前總統陳水扁執政時期。此評論遭財信傳媒董事長謝金河狠狠打臉，他認為此評論很怪，只拿小英比扁朝，但硬是跳過馬英九政府，「一看就知道是不同政治陣營打擊對手的手法。」

謝金河昨深夜在臉書發文，針對評論認為蔡政府把錢逼走，他認為說法很怪，因為該評論內容只提小英、扁朝，完全沒提到前總統馬英九的執政，但其實馬政府執政以來，除了剛開始將遺贈稅率從50%降為10%，帶來短暫金融帳淨流入外，台灣金融帳一直是淨流出狀態。

謝金河表示，最近發佈的2018年金融帳顯示，台灣金融帳已連續32季淨流出，金額3804.3億美元，光是馬政府時代就流出24個季度，金額是2544.9億美元；小英政府8季，淨流出金額是1259.4億美元，也就是說馬政府時代金融帳淨流出金額，比目前小英政府的累積的淨流出多1倍，若要說把錢逼走，兩人都要負責。

但謝金河提到，蔡政府上任後，今年第二季已開始扭轉頹勢。他指出，上半年金融帳淨流出283.2億美元，但上半年經常帳順差371.76億美元，央行準備增加69.2億美元，這是央行凖備難得出現的正數。至於今年第二季金融帳淨流出為126.4億美元，此數字是蔡政府上任以來最低數字，且這2年出口表現強勁，經常帳表現很好，台灣已慢慢在扭轉頽勢。

謝金河認為，「一個數字會給不同政黨各說各話，但數字會說話，台灣最好能用數字來理性討論，千萬別掉入『數盲與理盲』的情境！」