阿扁預言未來可能加速「斷交潮」

2018-08-22 09:21

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台灣和薩爾瓦多斷交後，邦交國剩下17國。前總統陳水扁認為，面對中國對台外交的「三光」政策，未來可能加速「斷交潮」。

陳水扁今早在［新勇哥物語］205期，發表「中華民國」斷交史知多少？他說，台灣與85年邦誼的薩爾瓦多斷絕正式外交關係，這是蔡總統就職不到2年半，斷交的第5個邦交國，以後還會再斷嗎？

阿扁認為，不但會，而且還可能加速「斷交潮」！因為中國對台外交的「三光」政策：「挖光、擠光、堵光」，其中所謂「挖光」，就是要「挖光」台灣所有的邦交國。只是這2年來更加變本加厲，無所不用其極而已。

阿扁表示，如果只統計斷交國，沒有把新建交或復交的邦交國計入，這會有問題的。如李總統12年斷了12國，卻也增加了19國，邦交國從22國增加到29國。阿扁總統8年任內斷了10國，但也增加了4國，邦交國從29國降到23國，總共8年減少了6國。

阿扁說，蔡總統2年半不到，減少了5個邦交國，雖然不是雪崩，卻也令人擔心，不過斷交國還不是史上最多的，翻閱「中華民國外交史」1969年，「中華民國」邦交國史上最多，高達70個；1975年「中華民國」邦交國剩27個，那年蔣介石過世；1988年，「中華民國」邦交國22個，那年蔣經國過世。

阿扁強調，從「中華民國」外交斷交史，可看出完全是兩岸外交戰消長結果，當然跟國際政治特別是退出聯合國，與美國承認與否都有關係。

阿扁強調，蔡總統「維持現狀」的守勢低調中國政策，仍然擋不住中國的「三光政策」。今後，台灣將面臨來自中國更嚴峻的外交打壓，不純然是金錢攻勢，最重要的是，為什麼台灣不能接受包裝「一中原則」的「92共識」，及可能的邦交國還會再減少的後果，蔡總統應更坦白向國人說清楚，並取得諒解與支持，才能化危機為轉機！