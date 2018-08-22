中國利誘薩國斷交 《紐時》：一帶一路恐導致債務困境

我國昨天宣布與薩爾瓦多斷交，薩國隨即與中國建交。圖為外交部大廳薩爾瓦多國旗（右一）。（記者羅沛德攝）

2018-08-22 09:31

〔即時新聞／綜合報導〕我國昨天宣布與薩爾瓦多斷交，薩國隨即與中國建交。美國媒體認為，中國以金錢利誘，透過「一帶一路」倡議建立融資關係，拉攏拉丁美洲國家，但也讓小國陷入無法償還的債務困境。

薩國總統桑契斯（Salvador Sanchez Ceren）21日在全國電視演講中表示，決定與台斷交、與中建交，他聲稱該決定是經過詳盡的分析，中國是世界第二大經濟體，能為薩爾瓦多帶來巨大利益，他認為，這是朝向正確方向邁進，符合國際法原則，且是不可避免的趨勢。

我外交部長吳釗燮透露，薩爾瓦多正在進行總統選舉，薩國執政黨向我要求挹注選舉經費，但這樣的政治獻金違背我國民主原則，因此無法答應。

《紐約時報》報導，拉丁美洲和加勒比海地區一直是支持台灣的重要堡壘，台灣在該地有6個保持外交關係的邦交國，但已經逐漸被中國侵蝕。中國政府試圖吸收自治和民主的台灣，並且企圖抹去任何國家或企業對台灣主權的承認。為了說服國家轉變，中國主要運用資金，以及其巨大的市場的吸引力，迫使國際航空公司和其他公司在其網站上將台灣列為中國一部分。

報導提到，薩爾瓦多與台灣斷交，轉向和中國建交，對美國也有重大戰略影響，台灣在該地勢力減弱，中國就相較影響力提升。現在中國透過「一帶一路」倡議下的基礎設施項目融資來建立關係，但這個項目可能會讓貧窮小國面臨債務風險，愈來愈受到各界關注。