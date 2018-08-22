重砲演習測噪音？軍方：作睦鄰回饋依據 無關環保

環保稽查單位遭質疑在重砲射擊陣地設置噪音監測站開罰。（圖取自臉書公開社團《軍事迷》）

2018-08-22 08:26

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕陸軍第8軍團昨在屏東縣枋山鄉楓港射撃場進行「聯合反登陸作戰操演」，36門火砲參與演練，被軍事迷拍下周邊「噪音監測站」，環保單位挨批「哪裡可以買到噪音低於90分貝以下的飛彈？」不過，軍方一早出面打臉，強調「測站數據是作為睦鄰回饋依據，與環保無關。」

軍方演訓單位指出，砲陣地由車城尖山轉移至枋山後，去年起委託民間廠商，在砲陣地及周邊部落都設置「噪音及震動監測站」，主要目的是了解射擊時對周邊居民的生活影響，作為當地睦鄰回饋經費的依據，與屏縣環保局完全無關，對於民眾「看圖說故事」感到遺憾。

其實2014年8月的重砲射擊，軍方便設計訓練「精進射擊法」，合併許多檢查及準備動作，讓射擊過程更流暢安全，縮短操演時間；也在獅子、枋山、海口、車城及砲陣地中心點設置5個環評監控點，希望找出對當地影響的確切數據，提供國防部睦鄰回饋政策。

這起「噪音監測站」風波，主要是網友在臉書公開社團貼文抨擊，環保稽查單位竟在重砲射擊陣地設置噪音監測站，只要超過法定分貝就會開罰。令該網友痛批，一面批評國軍過太爽，要求勤訓精練，又一面指責國軍演習擾民。