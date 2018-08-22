獨家》分散被攻擊風險 部份P-3C反潛機由屏東移駐花蓮

P-3C飛返空軍花蓮基地，因機體較大，被建築物襯托的相當明顯。（記者游太郎攝）

2018-08-22 05:50

〔記者游太郎／花蓮報導〕雞蛋不可放在同一搖籃裡！國軍搞懂了，決定將12架P-3C反潛機分開部署，不再全部集中在空軍屏東基地，藉此分散遭到攻擊時的風險！

國軍增強東部海域反潛戰力，P-3C將以分遣隊模式長駐空軍花蓮基地！除了可強化反潛戰力外，還可縮短戰備反應時間，但因機體過大，目前仍無合適棚廠可停放，未來將專案籌建棚廠，藉此分散風險，避免第一擊時遭到鎖定攻擊。

空軍P-3C機隊去年十二月成軍，12架全數到位，但當年由海軍建案，在前總統馬英九任內決定移撥空軍，駐地也從全數部署在當時的海軍桃園基地，改成「六三三」制分散在桃園、屏東、花蓮等3個基地，最後馬任內再改為全數部署在屏東，軍方決策一變再變，備受爭議。

監察院在103年曾約談空軍官員，當時說明雖然全數部署在屏東，但完成成軍及戰備後，將會考量戰略分散部署規劃，評估將部分P-3C移駐花蓮。

當年監院的調查報告中指出，P-3C的運用配置及部署規劃，應從優勢戰略區位等角度考量，以發揮最大作戰防衛任務為考量，兩岸一旦開戰，空軍作戰在短時間內即結束，P-3C若集中部署單一基地，能否承受第一擊的風險太大，應重新評估。

空軍官員表示，事實上國防部規劃購買P-3C時，即和國安局達成換地協議，取得在花蓮的訓練用地，除供陸軍花防部戰車及機步單位使用外，並預留了P-3C棚廠及宿舍等設施用地，增建花蓮基地的棚廠用地沒有問題，經費部份將以專案處理。

事實上，國防部擔心P-3C在第一擊時的存活率，從「漢光卅一號」演習開始，連續4年演練模擬屏東機場遭共軍導彈攻擊，緊急轉場至花蓮基地的科目，並逐步加入緊急整補後偵巡東部、東北部空域等科目，換句話說，目前執行的戰備任務，其實就是歷年來漢光演習的演練成果。

由屏東基地移駐花蓮的一架P-3C，八月初開始實施正常的任務訓練，並接受國防部戰備指揮，執行以東部、東北部海域偵巡為主的戰備任務，不但可大幅提升東部海域的偵潛能力，也可以藉此縮短戰備反應時間，並有效達到戰時分散風險的效果。

我國是以「神鷗專案」為代號，向美國採購12架P-3C反潛機，執行海上偵蒐任務時，可全天候監控海面船艦、偵測水下潛艦，最大滯空時間長達12小時以上，機上共有12個武器掛點，可裝載魚叉、小牛等飛彈系統、MK-46型魚雷、各型主被動聲標、長短效煙彈等武器系統，並視任務需求調整掛載，可在第一時間確保航道安全、爭取制海優勢。

P-3C反潛機。（資料照）

P-3C完任戰備偵巡任務，平安返回空軍花蓮基地。（記者游太郎攝）

P-3C自空軍花蓮基地起飛，準備執行戰備偵巡任務。（記者游太郎攝）