不要只談兩岸一家親！ 林昶佐四問柯文哲台北城市定位

2018-08-21 23:20

〔記者彭琬馨／台北報導〕在中國重金利誘下，友邦薩爾瓦多轉向 台薩今天宣布斷交，台灣的國際地位再度引發討論。時代力量立委林昶佐今天貼文說，曾提出「兩岸一家親」的台北市長柯文哲，應跳脫過去對抗國民黨使用的論辯模式，回歸到台北市長要如何推動城市國際布局；林昶佐並就台北市的城市定位提出四個問題詢問柯文哲，呼籲柯P在台灣國際空間受到打壓之時，城市間的合作更形重要，應「創造更多正向發展，讓台北進步」。

繼日前貼文指不該將柯文哲的「兩岸一家親」直接視為「統派」或「深紅」之後，林昶佐今天再度貼文說，馬英九、郝龍斌擔任市長期間，其國際布局局就是全力強化與中國城市的交流，並在這樣的策略下推動了台北上海的雙城論壇，柯文哲在當年底當選就任，接手前市長郝龍斌開辦的雙城論壇，做了怎樣的檢討與重新定位？

林昶佐並問柯文哲，與中國城市的交往，不能造成自由與人權被犧牲，但過去馬郝時代並不在乎，柯文哲接手後，是否加強了管控與把關？與中國的城市交流，是否有新的策略調整？哪些國際城市是台北新的重點結盟城市？

最後，林昶佐問柯文哲，未來4年城市外交與國際布局的願景為何？

林昶佐說，目前已有許多國家正思考如何避免被中國以不當競爭手段干預貿易，或被中國黑手介入自由的生活價值，他認為，這些都應該是台北市思考結盟的對象。

林昶佐也說，台北應思考並重新檢討在全球的定位。過去馬郝市府時代把台北市當成是前進中國市場的跳板，也就是爭取國際企業來台北設點，同時經營中港澳市場。但事實上，台灣與中國的法律與稅務體系完全不同，造成許多產品在台灣可以上架，卻在中國遭到封殺，「傳統馬郝對台北市的定位，只是害台灣更深陷中國陷阱」。

林昶佐說，台灣的國際空間受到打壓，城市之間的合作更形重要，台北享受全台比重最高的資源、許多國際投資機會都優先落在首都台北，對此更是「責無旁貸」，呼籲柯文哲應出面清楚說明。