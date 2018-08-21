金錢外交？ 中國外交部與國台辦都不承認

2018-08-21 21:48

〔記者鍾麗華／綜合報導〕中國國務委員兼外交部長王毅上午在北京與薩爾瓦多外長卡斯塔尼達會談，並簽署建交聯合公報。王毅表示，薩爾瓦多承認並承諾恪守一個中國原則，不設任何前提地同中國建交，對於中方來說，在拉美和加勒比地區又多了一位新朋友，在推進「一帶一路」建設和構建人類命運共同體的事業中又多了一個新夥伴。

對於中國是否以金錢誘使薩爾瓦多建交，中國外交部發言人陸慷在例行記者會宣稱，薩爾瓦多政府決定與台灣斷交，是出於「一個中國」原則，是「政治決斷」，「沒有任何經濟前提」，對這樣立場，中方表示高度讚賞。中國發展正常友好國家關係，是「大勢所趨，民心所向」，希望台灣某些人看清世界大勢，不要把任何問題僅僅理解為錢的問題。

中國國台辦發言人馬曉光表示，中薩建交是薩國根據自己國家和人民的利益作出的正確決定，世界上絕大多數國家都已作出同樣的決定。事實一再證明，堅持一中原則是國際社會普遍共識，是人心所向，大勢所趨。民進黨當局企圖掩蓋真相、轉移焦點，升高兩岸對抗，破壞兩岸關係，是不能得逞的；企圖在國際上離間生事，更是不自量力。

根據中國官媒「新華社」報導，王毅說，在這份公報中，薩國政府承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，世界上已有178個國家同中國建立外交關係，再次充分證明，堅持一個中國原則是符合國際大義、順應時代潮流的正確選擇，是人心所向，是大勢所趨。

卡斯塔尼達表示，薩國加入到世界絕大多數國選擇的主流，成為中國178個建交國的最新一員，薩國承認一中原則，台灣是中國不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府，而薩國斷絕與台灣的「外交關係」，將不再與台灣發生任何形式的官方關係，不進行任何官方往來。