「夫人干政」說交火 丁辦回擊柯P：不要對號入座

2018-08-21 20:54

［記者簡惠茹／台北報導］市長夫人「干政之亂」再掀風波，國民黨台北市長參選人丁守中辦公室發聲明再反擊柯文哲，文中指出，柯辦亂扣帽子，丁守中的發言並未指明特定人士，希望大家不要自己對號入座，反應過度。

丁守中日前直言，他當選後不會出現「第一市長夫人」，暗指陳佩琪「干政」，台北市長柯文哲競選辦公室今天發出聲明，批評丁守中的發言是對女性的歧視，在當今女力出頭的時代，應該要被選民和社會所唾棄和淘汰。

丁守中辦公室今晚再度發出聲明反擊，文中說，這次第一市長夫人爭議起源來自於上星期天出席活動時，丁守中接受媒體訪問，被問及陳珮琪曾以「市長夫人」之姿，「建議」市府補助施打疫苗一事，丁守中只是針對問題回答說，太太在他從政28年期間，從來只有在選舉的時候幫我跑市場，平常從來沒有對公共事務發表過任何意見。

聲明稿指出，丁守中單純回答問題並表示自己絕對會約束好家人，不論是太太、父母親、甚或是孩子，都會謹守分際，這個回答並未指明特定人士，希望大家不要自己對號入座，反應過度。

至於柯文哲辦公室特別發表聲明稿，並用「歧視女性」等字眼，丁守中說，深表遺憾，因政治選舉就胡亂扣帽子，企圖抹黑並誤導視聽，如果這就是進步價值，「我也是醉了」！