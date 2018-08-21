檢舉賄選賺獎金 桃園市調處：2014年至今已發出674萬元

2018-08-21 21:38

［記者鄭淑婷／桃園報導］九合一大選將於11月24日投票，桃園市計有市長、市議員、區長（復興區）、區民代表（復興區）及里長選舉，預計將選出504人，8月31日登記參選截止，估計擬參選的人數將有近650人，為防範賄選、暴力等不法情事，檢警調查察賄選工作早已啟動，桃園市調處表示，過往大多數的賄選案件都是來自民眾檢舉，從2014年至今，光是桃調發出的賄選檢舉獎金就高達674萬元，希望號召全民反賄選、檢舉賺獎金。

桃園市調處表示，依據過往經驗，賄選類型包括現金、禮品、旅遊、餐會、幽靈人口等，並以各種「變形」的形式出現，甚至隨著科技進步而出現行動支付等模式，但每件疑似賄選案都須視個案來認定，民眾若是檢舉賄選，只要案件經檢察官起訴，就會先發給4分之1檢舉獎金，經一審或二審法院判決有罪，另給予另4分之1，判決有罪確定則會拿到剩餘的獎金，即使被檢舉人獲檢察官緩起訴或依職權不起訴，檢舉人也可拿到半數獎金。

桃園市調處表示，檢舉依規定需要具名，但民眾不須擔心個資曝光，可化名製作筆錄也不須出庭對質、作證，拿到的檢舉獎金亦採分離課稅，不需申報年度綜合所得，民眾若發現不法可至桃園市調處檢舉，或打03-3345155向值日人員檢舉。