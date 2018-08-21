華郵警告台灣當心川普！ 被當籌碼跟中國談判也說不定

華郵警告台灣，雖然目前看來美台關係密切，但是未來走向還是要看川普的態度。（路透）

2018-08-21 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕我國總統蔡英文在「同慶之旅」回程時造訪美國休士頓NASA太空中心，成為首位進入美國官方機構的台灣總統，這件事也引起北京當局不滿，要求美國重視「一個中國」原則以及中美三個聯合公報規定。而這次蔡英文過境美國獲得高規格待遇，顯示川普政府友台，甚至願意做出這種會激怒中國的動作，但是美媒警告，要小心川普，說不定哪天台灣淪為與中國談判的籌碼也說不一定...。

美國《華盛頓郵報》（Washington Post）在本月20日於專欄「世界觀」（World View） 分析指出，台灣總統以「過境訪問」這種非正式的方式到美國是早有的例子，但通常都會低調進行，避免中國發怒。但這次蔡英文行程之所以會這麼公開，除了美國取消的對台灣記者的隨團採訪限制，蔡英文本人也在推特上不時更新行程中發生的事，還發文感謝休士頓警方的維安協助，該則推文中，可以看到警方車隊並排護送蔡英文，待遇與其他外國領導人無二異，也讓中國不爽。

而蔡英文參訪NASA太空中心的消息，對中國來說更是無法接受，因為美方在2011年下禁令，NASA禁止接待中國官方人員，機構內之科學家也不得與中國籍人士合作。這次邀請蔡英文參觀，此舉在中方看來等同於是「明目張膽地承認台灣不屬於中國」。

儘管蔡英文此行意義正面，但華郵分析認為，川普上任後一直都是以北韓問題為主，就算先前簽署《台灣旅行法》鼓勵美台官員交流，未來也可能祭出更多友台舉措，但是北京與華府的貿易戰日漸升溫，也有可能改變這種局勢，也就是說雖然目前看來中美關係緊張對台有利，但是川普也可能以放棄對台灣的支持作為談判條件，來換取中國停止對北韓的經濟援助與合作，屆時台灣就淪為交易籌碼。

而且拋棄台灣這一選擇，對身為台灣第二大貿易國的美國而言，在貿易的損失上似乎也不大，因為台灣最大的貿易夥伴是中國，光是去年中國和台灣的貿易總值就達到1817.6億美元（新台幣5.6兆元），美國只有671.7億美元（新台幣2兆元），加上台灣對美國貿易順差，對執著於改善貿易逆差的川普來說這是不能容忍的。更重要的是，政治才是台灣問題最棘手的，就算美國繼續支持台灣，中國對台打壓的力道也不會因此減少，反而有可能增強，美國自身說不定也會「掃到颱風尾」。

綜上所述，華郵警告台灣還是要繃緊神經，能理解蔡政府的親美政策，因為川普政府有許多友台人士，都希望台灣與美國的關係能夠更密切，但是川普本人對台灣其實興趣有限，因為他的思考傾向短期利益，商人出身的川普更是把達成交易目的看得比民主價值還重要，因此未來美台關係如何，川普本人的態度將是關鍵因素。

Thank you @houstonpolice for your GREAT professionalism & diligence in support of my transit. I deeply appreciate all of your efforts! ???????? pic.twitter.com/ZAvOV5ERY9 — 蔡英文 Tsai Ing-wen （@iingwen） 2018年8月20日