華郵警告台灣當心川普！ 被當籌碼跟中國談判也說不定

2018-08-21 21:53

〔即時新聞/綜合報導〕我國總統蔡英文在「同慶之旅」回程時造訪美國休士頓NASA太空中心,成為首位進入美國官方機構的台灣總統,這件事也引起北京當局不滿,要求美國重視「一個中國」原則以及中美三個聯合公報規定。而這次蔡英文過境美國獲得高規格待遇,顯示川普政府友台,甚至願意做出這種會激怒中國的動作,但是美媒警告,要小心川普,說不定哪天台灣淪為與中國談判的籌碼也說不一定...。

美國《華盛頓郵報》(Washington Post)在本月20日於專欄「世界觀」(World View) 分析指出,台灣總統以「過境訪問」這種非正式的方式到美國是早有的例子,但通常都會低調進行,避免中國發怒。但這次蔡英文行程之所以會這麼公開,除了美國取消的對台灣記者的隨團採訪限制,蔡英文本人也在推特上不時更新行程中發生的事,還發文感謝休士頓警方的維安協助,該則推文中,可以看到警方車隊並排護送蔡英文,待遇與其他外國領導人無二異,也讓中國不爽。

而蔡英文參訪NASA太空中心的消息,對中國來說更是無法接受,因為美方在2011年下禁令,NASA禁止接待中國官方人員,機構內之科學家也不得與中國籍人士合作。這次邀請蔡英文參觀,此舉在中方看來等同於是「明目張膽地承認台灣不屬於中國」。

儘管蔡英文此行意義正面,但華郵分析認為,川普上任後一直都是以北韓問題為主,就算先前簽署《台灣旅行法》鼓勵美台官員交流,未來也可能祭出更多友台舉措,但是北京與華府的貿易戰日漸升溫,也有可能改變這種局勢,也就是說雖然目前看來中美關係緊張對台有利,但是川普也可能以放棄對台灣的支持作為談判條件,來換取中國停止對北韓的經濟援助與合作,屆時台灣就淪為交易籌碼。

而且拋棄台灣這一選擇,對身為台灣第二大貿易國的美國而言,在貿易的損失上似乎也不大,因為台灣最大的貿易夥伴是中國,光是去年中國和台灣的貿易總值就達到1817.6億美元(新台幣5.6兆元),美國只有671.7億美元(新台幣2兆元),加上台灣對美國貿易順差,對執著於改善貿易逆差的川普來說這是不能容忍的。更重要的是,政治才是台灣問題最棘手的,就算美國繼續支持台灣,中國對台打壓的力道也不會因此減少,反而有可能增強,美國自身說不定也會「掃到颱風尾」。

綜上所述,華郵警告台灣還是要繃緊神經,能理解蔡政府的親美政策,因為川普政府有許多友台人士,都希望台灣與美國的關係能夠更密切,但是川普本人對台灣其實興趣有限,因為他的思考傾向短期利益,商人出身的川普更是把達成交易目的看得比民主價值還重要,因此未來美台關係如何,川普本人的態度將是關鍵因素。

Thank you @houstonpolice for your GREAT professionalism & diligence in support of my transit. I deeply appreciate all of your efforts! ???????? pic.twitter.com/ZAvOV5ERY9

Thank you @Astro_Ellen & @AstroIronMike for coming out on Sunday for a behind-the-scenes tour of @NASA_Johnson. Missed @space_station's #Taiwan fly-by by 23 minutes. Look forward to finding ways of how Taiwan can better support international space efforts. pic.twitter.com/QWOuXm761R