國軍演訓實戰化 「天雷操演」首升級「聯合反登陸作戰操演」

「天雷操演」首度升級「聯合反登陸作戰操演」。（記者蔡宗憲攝）

2018-08-21 21:37

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國軍年度「聯合反登陸作戰操演」，今早在屏東縣枋山鄉楓港射撃場進行，今年除固定的M110A2八吋自走砲及155榴砲等36門火砲參與演練，陸航及海軍光六飛彈快艇及民間無人機都首次參與，展現不同以往的「三軍」聯合作戰能量。

這項在恆春半島車城至枋山海域的重砲射擊，一向稱為「天雷操演」，今年軍方在演訓現場，特別向媒體解釋是「聯合反登陸作戰操演」，因國防部要求各項演訓都應以「實戰化」為主軸，各作戰區演訓都要結合海陸空軍兵力執行，才更貼近實戰要求。

為展現聯合作戰能量，八軍團陸軍司令王信龍親自坐鎮主持，納編陸航AH-1W攻擊直升機、OH-58D戰搜直升機、空軍IDF戰鬥機及配備雄三飛彈的海軍光六飛彈快艇等國軍現役裝備，對模擬敵艦目標的海上靶船進行攻擊反制，首次搭配的民間無人機，隨即出海進行偵搜，充分將民間力量融入現代作戰。

壓軸登場重砲齊放射擊，採「射擊、測地、觀測、通信、砲操」進行火砲聯合操作，分梯次對海上目標區射擊，共計射擊216發砲彈，雖然過程場地泥濘、風雨不斷，火砲都順利命中目標區。

民間無人機首次參與演訓偵搜任務。（記者蔡宗憲攝）

民間無人機首次參與演訓偵搜任務。（記者蔡宗憲攝）

各式重砲共計射擊216發砲彈。（記者蔡宗憲攝）