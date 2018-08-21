台薩斷交 日自民黨青年局長：不能容忍中國威脅台灣生存

日本自民黨青年局長鈴木馨祐現正訪問台灣，今天對台薩斷交事件發表看法。（記者呂伊萱攝）

2018-08-21 19:33

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣今與中美洲友邦薩爾瓦多斷交，薩爾瓦多轉向與中國建交。日本自民黨青年局長鈴木馨祐今天對此表示，台灣作為日本「自由民主的鄰居」而存在，對日本而言是個財產。他做為自民黨青年局長，「不能容忍中國威脅台灣生存的作法」，他也說，日本政府對中國不透明的金錢外交「抱有憂慮」，將持續敦促中方「遵守國際規則」。

日本眾議員、自民黨青年局長鈴木馨祐現正率80人團訪問台灣，期間遇上薩爾瓦多斷交事件。鈴木馨祐今天晚間對媒體表示，台灣作為日本「自由民主的鄰居」而存在，對日本而言是個財產。對於自由民主的台灣在國際社會受到中國打壓，甚至威脅生存空間，他認為這種事情是「不應該發生的」。他以自民黨青年局長的身分表示支持台灣，不接受台灣現狀受到改變，也「不能容忍中方作法」。

鈴木馨祐說，自民黨與日本政府是合作關係，他至少可以肯定地說，日本政府對於所發生情況「抱有憂慮」，且認知到今天這件事情屬於「比較嚴重的情形」。他說，雖然日本不便干預對於別國的雙邊關係，但日方對於中國「用金錢進行的外交」感到擔憂，尤其對於「高度不透明投資」方面，日方也關切這些動作的背後動機。不只對於台灣，日本一貫的立場是持續敦促中方應「遵守國際規則」。

鈴木馨祐也說到，日本與台灣關係在安倍政府親台的立場下，處於良好狀態。而日本在國際組織場域持續為台灣參與做出努力，在CPTPP一事上也歡迎台灣參加。

日台之間沒有邦交，自民黨政府或黨國際局並沒有和台灣建立正式溝通管道，惟自民黨青年局是唯一代表黨和台灣間的正式橋樑，鈴木馨祐發言相當於自民黨的「官方見解」。

自民黨青年局訪團此行訪台5天，來訪人員包括6名國會議員、地方議員與民間人士共80人。訪團已拜會蔡總統、行政院長賴清德與立法院長蘇嘉全，談及慰安婦銅像與食品管制議題。訪團明（22）天將拜會台中市長林佳龍，之後前往金門，參觀砲火演練，並於金門期間和軍事人士交換意見。

鈴木馨祐說，作為自民黨正式訪團，於823砲戰六十周年之際訪問金門，別具意義。訪團也將於23日到24間訪問花蓮，就災害防救與震後重建等經驗進行交流，加深雙方關係。