不只一無是處！連勝文臉書再批柯P「厚臉皮者得天下」

2018-08-21 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨中央委員連勝文今日受邀上廣播節目才批台北市長參選人柯文哲在現實生活一無是處，只會在虛擬世界稱王稱霸，今晚又在臉書批柯文哲的新文化概念根本是「厚臉皮者得天下」。

連勝文今晚在臉書發文表示，柯文哲這位「自稱最大公約數先生」在虛擬世界中「號令天下，威風凜凜，但是回到現實世界中他到底有甚麼豐功偉業」？連勝文認為，柯「先將大巨蛋變成亞洲最大的爛尾樓」，「招商成績創下北市有史以來最低」，接著多項政見大都「跳票」，特別有關青年及公宅的部分，團隊成員不是「翻臉」就是「棄職潛逃」。

連勝文接著再批：「更不用說在他任內，台北市華山草原發生近年來最恐怖的分屍命案，他老兄卻依然撇的一乾二淨，繼續在經營他的網紅副業！」

最後連勝文還譏諷，柯文哲所說的台灣政治新文化概念，根本就是「厚臉皮者得天下」吧！

該篇發文底下也引來一些藍營支持者聲援，不過也有網友留言酸說「你的打法其實跟周玉蔻等流並無不同，所以確定要這樣打之前，先問問自己，為什麼他們如此打了兩年多後，他民調卻越來越高到達現在的無人能敵？」、「沒有當初人家救你一命，現在就是依珊每年清明，帶小孩去墳地燒紙錢給你花了，講這種話真的一點都不臉紅啊」、「站在爸爸肩膀上的男人」。

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