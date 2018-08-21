子弟兵甲子園發燒 秋田知事訪高雄看直播加油

2018-08-21 20:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕台薩斷交，高雄則以城市外交繼續爭取國際友誼。高雄市政府今接待日本秋田縣知事佐竹敬久率領的訪問團，剛好碰上秋田睽違103年、再次有球隊闖入甲子園冠軍戰，高雄、秋田商談雙邊合作事宜同時，也一起跨海為秋田金足農業高校加油。

高市府秘書處說明，秋田訪問團由知事佐竹敬久率領，包括縣內市、町長、商界及觀光業者30多人，主要與高市府商談包括雙邊觀光、經濟、文化、運動等合作面向。

今天恰逢秋田睽違103年、再度有球隊闖入甲子園高中棒球大賽冠軍戰，由該縣金足農業高校對決大阪桐蔭高校，讓秋田全縣陷入棒球狂熱。

同樣重視運動發展的高雄市政府，特地安排現場直播甲子園決賽，讓熱愛棒球的高雄和秋田、一起隔海為秋田棒球加油，從小愛打棒球的代理市長許立明，非常欽佩金足農業高校奮戰精神，更表示希望組市府棒球隊跟秋田縣府比賽切磋，再創交流高峰。

許立明也強調，高雄與秋田關係緊密，期待雙方合作展開冬季包機直航，讓高雄民眾欣賞秋田雪景、讓秋田朋友體驗高雄暖冬，帶動兩地觀光互訪熱潮。

佐竹敬久知事十分感謝高市府貼心安排直播甲子園決賽，形容秋田是熱愛棒球的縣份，很樂意和高雄進行棒球等運動交流。

此外，佐竹知事也期待秋田和高雄，能持續強化教育、文化、特產、觀光合作成果，並承諾未來會與高雄一起努力，促成高雄與秋田觀光客的互訪。

高市秘書處長陳瓊華表示，高雄和秋田同是擁有悠久歷史的城市，今天高雄由來自桃源國中的原鄉孩子、以傳統樂曲歡迎秋田貴賓，並以融合客家傳統精神的創意料理款待訪賓，期待秋田朋友都能看到、從每道菜中吃到高雄多元文化及豐富物產，現場搭配客製設計的秋田犬造型菜單，展現高雄盛情及秋田特色，希望秋田高雄情誼再創高點、共創實質雙贏。