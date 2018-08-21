網美打卡點 蘇貞昌各區總部將營造特色

蘇貞昌鶯歌區總部傳達著陶藝就是鶯歌文化特色的意涵。（蘇貞昌競選辦公室提供）

2018-08-21 18:57

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌提出在他上任新北市長後，要成立城市美學辦公室，專責新北城市美學打造，呼應這個概念，蘇貞昌從競選辦公室到各區總部，都非常講究設計品質；繼競選辦公室推出29區特色展覽後，各區總部也打算依據各區特色，推出「網美打卡點」，希望藉此吸引民眾上門打卡，進一步認識在地特色，也認識蘇貞昌。

蘇貞昌競選辦公室推動的各區總部「網美打卡點」中，已完工的「鶯歌文藝復興」以蘇貞昌做陶藝的看板牆，向民眾傳達陶藝就是鶯歌的特色文化，旁邊擺上座位，讓民眾可以坐著歇息，就像與蘇貞昌一起聊著天或談陶藝文化。

另外，樹林區有三座火車站，未來可以朝鐵道觀光區發展，創意團隊選擇「衝衝衝列車長」為主題，代表蘇貞昌要帶著樹林衝產業、衝觀光；而蘆洲區有名的是切仔麵，打卡牆的設計也主打「蘆洲新新北切仔麵」，希望大家到蘆洲來吃切仔麵，兩處都即將要施工。

競辦發言人黃韋鈞說，城市美學及產業創生、一鄉一特色2.0是蘇貞昌未來當市長的政策主軸，因此，蘇貞昌希望透過創意幽默的「網美打卡點」，讓大家認識新北各區的特色，甚至透過民眾拍照打卡而口耳相傳。