台薩斷交 這些友邦恐也難保 他譏：都是「台灣好朋友」

2018-08-21 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕我國總統蔡英文結束「同慶之旅」後剛剛抵台，就傳出跟我國建交85年的薩爾瓦多斷交，轉投向中國懷抱。對此，美國智庫「華府國際顧問公司」的資深顧問方恩格（Ross Feingold）今天表示，中國此舉是為了要衝擊民進黨年底的選情，而且之後巴拉圭和帛琉恐怕也會不保，他還譏這些友邦在和台灣斷交前，都會聲稱是「台灣的好朋友」。

根據《風傳媒》報導，旅居台灣的方恩格在今天（21日）受訪時表示，蔡英文這次出行，意義上來說是正面的，加上過境美國時受邀參訪NASA機構，讓中國眼紅，特地選在蔡英文抵台後強奪台灣在中美洲友邦薩爾瓦多，目的就是要衝擊在台灣11月舉行的地方選舉。而且中美洲很早就是中國盯上的目標，早早便在這裡耕耘，除了貿易因素，更重要的是台灣的友邦多數都在中美洲，想到能夠打擊台灣的外交士氣，中方何樂而不為呢？

方恩格指出，接下來中國的主要目標應該還是我國歐洲友邦教廷，再來就是這次蔡英文出訪的巴拉圭；方恩格無奈表示，巴拉圭與台斷交是遲早的事。至於被中國祭出旅遊令的帛琉恐怕也難保，雖然目前帛琉政府不屈於中國淫威，但是挺台的現任總統雷蒙傑索（Thomas Remengesau Jr.）任期將滿，下一屆帛琉總統大選的候選人中，就有親中人士，因此若是帛琉的下屆政府上台後宣布與台斷交，一點都不意外。方恩格也嘲諷「每個友邦要斷交前，都會說：『我們是台灣的好朋友』」。

方恩格推測，經過薩爾瓦多斷交事件以後，美國政府可能會在近期向世界公布與台灣更密切的合作，來讓中國氣得牙癢癢。而且川普團隊底下有許多友台人士，在今年5月布吉納法索與台斷交後，美國務院首次對外界明確表態，直批中國破壞台海現狀，反對中方搶奪台灣友邦的行為。而這次台薩斷交，美國在台協會（AIT）更是嚴厲指責中國片面改變現狀之作為，對於台海關係是有害而無益，並呼籲北京當局放棄這種會危害台灣安全、社會及經濟的高壓恐嚇。