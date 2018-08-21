青年代表要求打分數 林佳龍：希望市民給及格

第三屆台中市青年事務審議會第一次會議結束，青年代表與市長林佳龍合影。（記者歐素美攝）

2018-08-21 22:45

〔記者歐素美／台中報導〕第三屆台中市青年事務審議會今天在舊台中縣議會大樓舉行第一次會議最後一天議程，青年代表關心淹水等問題，市長林佳龍率領局處代表出席答詢，肯定青年代表做足功課，資訊掌握得非常完整，提供市府具體且寶貴的建議，盼藉此帶動市政持續進步；還有青年代表要市長林佳龍為自己執政3年打分數，林佳龍則表示，交給市民評分。

為培養青年代表參與公共事務的能力，台中市政府於今年7月31日及8月1日辦理培力活動及組織籌組會議，8月10、16、17、20、21日並在原台中縣議會召開第三屆台中市青年事務審議會第1次會議，今天是議程最後一天，進行議案總研商，青年代表發言踴躍，議題涵蓋長照服務、治水防汛、青年創業、勞工安全保障、東協廣場改造等，相當多元。

青年代表莊榕茱關心近日午後強降雨造成的影響，詢問市府對於部分地區淹水如何改善？林佳龍指出，過去3年多以來，市府已改善全市80處易淹水點，包括增設雨水下水道、排水護岸、野溪清疏、新增抽水站與抽水機等措施，已解決大部分的淹水地區，包括過去大雨必淹的沙鹿火車站或美群路地下道，經過改善，已通過防汛考驗，有效解決淹水問題。

但他也指出，近日強降雨導致豐原大道部分路口淹水，市府已要求未按照SOP打開水閘門的廠商檢討改善；另南屯溪暴漲溢淹，台灣大道側溝宣洩不及等問題，也會加強檢查與清淤，尤其在極端氣候下面臨新挑戰，需要有新對策，城市中仍有許多軟硬體設施需要加強，市府會繼續努力。

青年代表韓采恆、賴建宏則盼市府加強跨局處資源申請的便利性，讓青農社企推動電商及網路行銷時，申請補助更加順利；林佳龍指出，市府提供的青年創業貸款高達300萬，可說是全國最優，同時也提供勞工創業獎金，並首創青年希望工程，學訓合一培養優秀人才；針對許多不同類別的資源申請，會加強跨局處協調，盼協助每位青年朋友順利創業。

青年代表陳宜章則問林佳龍執政三年多來，為自己打幾分？林佳龍表示，自己不適合為自己打分數，應留給市民評分。上任後推動的許多政見都可被檢驗，其中最大部分是「改變」，包括治安、河川、交通，甚至是最受市民關注的空汙問題，市府勇於面對，也推動許多改善，很希望大家可以為他打一個及格的分數。