台薩斷交 薩國駐台大使就任8年 曾親繪太魯閣美景

錢曾愛珠（右）是出生薩爾瓦多的第三代華僑，具有華裔身分且曾在台居住多年。（圖取自外交部臉書）

2018-08-21 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕外交部長釗燮今召開記者會宣布，我國與薩爾瓦多終止雙邊關係。外交部常務次長劉德立也召見薩國駐台大使錢曾愛珠（Marta Chang de Tsien）表達我方嚴正抗議。

外交部表示，薩爾瓦多桑契斯總統政府「昧於中國當局的金援誘迫，罔顧台薩兩國85年之邦誼」，錢曾愛珠對此答允，會將我方抗議忠實回傳薩爾瓦多。

據《上報》報導，錢曾愛珠是出生薩爾瓦多的第三代華僑，具有華裔身分且曾在台久居多年。錢曾愛珠與其丈夫錢樂生二人，在薩爾瓦多華僑界也非常具有名望。是85年以來薩國駐台大使中第一位華裔人士。

錢曾愛珠被譽為維繫台薩友誼的文化大使，派駐台灣期間，錢曾愛珠將她在薩國跟隨知名畫家所學的畫技融合台灣風景，並舉辦油畫個展。2016年間甚至開了「藝術薪傳臺薩邦誼（El Salvador-Taiwan Diplomacy through Art）」畫展，作品中多描繪太魯閣、蘭嶼、雪山等台灣知名風景。

錢曾愛珠自2010年6月才接任薩駐台大使，未料就在就任滿8年之際，雙方宣布斷絕兩國85年的外交關係，薩國更與中國建交。