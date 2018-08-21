賴揆要求各部會落實空污防制 加強說明誤解

2018-08-21 19:51

〔記者李欣芳／台北報導〕關心空氣污染防制議題，行政院長賴清德今天在主持會議時要求各部會務必慎重其事、落實執行各項空污防制行動方案措施，包括經濟部輔導改善工業鍋爐空污排放、交通部強化港區空污防制、衛福部稽查及輔導餐飲業油煙防制、內政部改善營建工地污染、環保署防制河川揚塵等問題，他說，各部會若能克盡其職按進度完成，台灣的空氣品質一定會逐步改善。

賴揆也要求在空污防制方面，各部會首長及地方政府加強對外溝通說明相關政策，應避免造成不必要的誤解，務請將正確訊息傳達給社會大眾，以使政策的推動更為順利。

賴清德今天主持「加速投資台灣專案會議」，聽取環保署就「空氣污染防制行動方案檢討」提出報告。賴揆表示，空氣、太陽和水是生命的三要素，空氣品質攸關民眾健康，是民眾關心的切身議題，政府責無旁貸必須全力解決，請各部會群策群力，持續落實空氣污染防制方案，一起改善台灣的空污問題。

環保署指出，為整合各部會推動空氣品質改善工作，環保署密集邀集相關部會研議協商，去年12月21日提出「空氣污染防制行動方案」，並提出2019年空污紅害減半、2030年新購公務車輛及公共運輸大巴士全面電動化、2035年新售機車全面電動化、2040年新售汽車全面電動化等具體推動目標。

賴清德會中勉勵各部會，一起努力改善空污並落實執行，他說，因為給予國人一個好的品質的生活環境是政府的職責，應該勇於面對批評，堅持理念。