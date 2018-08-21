早知道？ 名嘴：我1個月前預言大選前中共花錢買斷交

2018-08-21 18:51

〔即時新聞／綜合報導〕薩爾瓦多因貪圖中國提供的鉅資與其建交，我外交部長吳釗燮則召開記者會宣布與薩國斷交。對此，資深媒體人王瑞德在臉書表示，如同他1個月前的預言，「中共果然在台灣大選前，花錢買走薩爾瓦多和台灣斷交」！

「台灣最大公約數就是討厭中國共產黨打壓丶反對中國共產黨專制獨裁政權！」王瑞德以此為題在臉書表示，還在兩岸一家親的政治撈客醒醒吧！中共永遠不會是你家人，當你以為卑躬屈膝當老共的同路人就能苟且偷生，「如同我一個月前的預言，中共果然在台灣大選前花錢買走薩爾瓦多和台灣斷交！」

王瑞德說，中共故意選在總統蔡英文成為首訪美國航空暨太空總署（NASA）參觀的台灣總統、八二三砲戰60週年時，買走台灣的友邦薩爾瓦多，以為是要教訓台灣、給台灣好看，「但是八二三砲戰打在大小金門的四十七萬發砲彈丶五十萬發宣傳彈，可曾讓台灣人屈服！？」

他說，對於中國的打壓，台灣人不能束手就擒，「無恥政客說中國土地丶軍隊幾十倍於台灣，所以台灣就得向土匪專制政權投降？」他也呼籲大家快去連署「東奧正名公投連署」，強調「我們要讓中國共產黨和他們在台灣的同路人看看，台灣人有骨氣！台灣人絕對不容欺負！台灣人絕對不當別人的奴隸！」