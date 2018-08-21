港大民調：港人30歲以下 6成支持台灣獨立

2018-08-21 16:44

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港大學民意研究計畫21日發布最新民調成果，指香港市民平均逾5成反對台灣獨立，但多集中在中高年齡層，反觀18至29歲的新生代，有高達6成支持台獨。值得留意的是，不論支持或反對台獨，香港市民普遍認為台灣應享有更大的國際空間。

港大民研計畫本月6至9日以電話隨機訪問1000名香港巿民，若受訪者不願直接說出年齡，可選擇年齡組別，分別為18至29歲、30至49歲，以及50歲或以上等三組。

調查結果顯示，34％受訪者贊成台灣獨立，比半年前的調查上升1個百分點；反對者比率與上次一樣，維持在54％。至於是否支持台灣重新加入聯合國，59％民眾表示認同，比率較上次上升5個百分點；僅29％民眾表示反對，較先前下跌3個百分點。

港人多認為：台灣應享更大國際空間

其中，支持台灣重返聯合國的贊成淨值為30個百分點，比上次調查上升8個百分點，達到1993年8月以來新高。民調團隊指出，整體而言，港人雖較反對台獨，但贊成給予台灣更大的國際空間。團隊另深入分析道，年長市民普遍反台獨，50歲以上反對比率達7成，但18至29歲有6成贊成台獨。

此外，35％受訪的市民表示，對兩岸統一有信心，56％則表示沒有信心，此一項目的淨值為負22個百分點，尤其年紀愈輕者，對兩岸統一愈沒信心。另外，認為「一國兩制」適用於台灣最新淨值為負14個百分點（升3個百分點），

針對西藏問題，整體反對比率達63％，贊成比率達19％，同樣是愈年長者愈反對。50歲或以上反對藏獨的比率為67%；18至29歲贊成比率則為37%，反對比率為44%。