民調：逾4成年輕族群認民進黨較重視心聲

2018-08-21 17:12

〔記者楊淳卉／台北報導〕政府近來推出放寬就學貸款還款條件、基本工資調漲、托育政策等政策利多，瞄準青年族群。根據民進黨針對「青年政策觀感」所做民調顯示，在國民黨與民進黨之間，在20至39歲的青年族群中，有40.3％認為民進黨較重視年輕人心聲，25.7％認為國民黨較重視。

民調顯示，在20至39歲的青年族群中，82％認為國民黨在野以來，未提出吸引年輕人的政策，且不分黨派多有此感受。

調查詢問20至39歲的青年族群在各項政策的受幫助比例，有46.1%認為受惠於「提高基本工資」，有42.4％受惠於「月收入3萬元以下免繳所得稅」其次是「長照」（39.7％）、「公共托育」（35.1％）及「放寬就學貸款還款條件」（26.5％）。

其中20至29歲民眾，有五成以上受惠於「提高基本工資」及「月收入3萬元以下免繳所得稅」其次是「長照」（44.8％）、「放寬就學貸款還款條件」（33.8％）及「公共托育」（31.6％）。

30至39歲民眾中，則以受惠於「提高基本工資」（42.3％）及「公共托育」（38.2％）的比例較高，其次是及「月收入3萬元以下免繳所得稅」（35.6％）、「長照」（35.3％）及「放寬就學貸款還款條件」（20.2％）。

此次民調執行日期為2018年8月16日至18日。完成1098份有效樣本，在95％的信心水準下，抽樣誤差約為±3.0％。訪問對象為20歲以上具有投票權公民。加權方式依內政部公布之2018年1月份人口統計資料加權性別、年齡、戶籍、教育程度。