龍潭軍機噪音提前擴大補助 鄭文燦點名：與陳學聖無關

桃園市長鄭文燦（右）今天偕同市議員張肇良開記者會宣布龍潭軍機噪音擴大補助。（記者陳昀攝）

2018-08-21 20:07

［記者陳昀／桃園報導］陸軍航空特戰指揮部龍潭基地，周圍居民長期受軍機起降噪音影響，601旅第一作戰隊7月成軍、29架直升機駐紮後，居民憂心起降更頻繁屢屢陳情；市長鄭文燦、在地市議員張肇良今天在議會宣布，已爭取到擴大、並從後年提前到明年補助，鄭文燦特別提及：「感謝立委趙正宇協調，立委陳學聖從頭到尾都是狀況外。」

國民黨桃園市長參選人陳學聖7月曾指出，過去陸軍每年只編列1200萬元回饋金，補助大溪、龍潭區8個里內的學校、醫院施作防噪音設備，且都由區公所統籌運用，他說，市府應該向國防部爭取提高回饋金，讓附近居民申請。

不過鄭文燦今天表示，這件案子是張肇良與其他地方議員爭取多時，再由環保局出面與中央協商，他特別感謝趙正宇8月17日幫忙協調，才能確定再編列800萬元給32里作為回饋金，並提前於明年上路，市府也會依據明年實施情形，研議後年實施房地稅減免作業。

環保局指出，航空噪音防制區分為三級，第一級噪音為52至57分貝、每里補助20萬元，第二級為57至67分貝、每里補助40萬元，第三級為67分貝以上、每里補助80萬元。

第ㄧ級區名單如下，龍潭區（19里）：祥和里、北興里、東興里、黃唐里、中興里、武漢里、永興里、中山里、龍星里、中正里、上華里、上林里、三和里、高原里、高平里、三林里、大平里、三坑里、龍潭里；大溪區（8里）：瑞源里、瑞興里、義和里、康安里、南興里、三元里、光明里、員林里；平鎮區（1里）：東勢里。

第二級區：龍潭區建林里、佳安里；第三級區：龍潭區九龍里、富林里。

陳學聖︰長期關心軍機噪音問題

對此，陳學聖也回擊說，龍潭軍機噪音是立委呂玉玲與他長期關心，並要求國防部提前於明年開始補助，這件事7月他就曾開記者會說明，痛批鄭文燦昨是今非，繼續用他慣用的伎倆「邀功」、「拗話」積非成是，還做球給趙正宇，「不懂鄭內心到底在打什麼算盤？難道民進黨的中心思想只剩下一個騙字嗎？」