參觀樹林針織產業 蘇貞昌︰要幫業者找生路

蘇貞昌參訪樹林的高科技針織公司。（記者翁聿煌攝）

2018-08-21 17:20

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天參訪位於樹林區的川協針織公司，欽佩廠商開發出的機能布料技術獨步全球，他也聽取在場的業者心聲，蘇貞昌說他當選後，一定要為產業解決困難，而且要幫他們突破發展，讓他們能夠讓全世界看到。

「川協針織」擁有領先全球的針織技術，2014世足賽冠軍隊伍德國隊穿的球衣布料就是來自於「川協針織」，川協近年來也與紡織產業綜合研究所合作開發環保布料及螢光布料，加以改良後用於慢跑服、運動服的設計上，兼具創意及安全性。

蘇貞昌今天上午至樹林區海德堡工業園區進行產業之旅，拜訪「川協針織」董事長龎清勳、總經理龎百宏及鄰近廠商業者，針對針織業者談到的問題，蘇貞昌現場承諾，未來針對新北市的中小企業，會設立專責服務窗口，簡化輔導扶助申請程序；並且積極向中央溝通，以專案方式解決廠商的土地問題，蘇貞昌說，隨著時代的進步，中小企業老闆要照顧勞工，政府也要以強化相關輔導，讓政府當後盾，給予中小企業產業轉型輔導資源。

「川協針織」總經理龎百宏說，台灣紡織業面臨國際競爭，生存不易，尤其新北市樹林、新莊及三重有很多中小企業，但近年面臨競爭壓力下逐漸關門，離開台灣；另外面臨近年的勞動規範，勞檢都遇到許多問題，希望中小企業在配合政府政策之外，也希望政府能夠照顧中小企業，加強輔導工作。

蘇貞昌說，台灣擁有領先全球的針織技術，不只研發出機能布，甚至世足盃冠軍隊伍的球衣都來自於新北市，世界大廠都爭先找台灣針織業者合作，但近年卻面對衰落的現狀，這不僅是中央政府的問題，地方政府有更大的責任。