獨家》救國團18％補貼年估1.08億 黨產會將駁回

2018-08-21 16:05

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院黨產會繼日前認定救國團是國民黨附隨組織，凍結其56.1億元資產後，今天召開委員會會議審查救國團提報9月營運支出4.3億元，據透露，救國團總團部提報一筆9月份給退休員工的優惠存款利息補貼900萬元，由於只提報金額，沒有具體名單與人數，黨產會決要求補件暫不核准動支，連帶下個月4.3億元的支出也遭暫保留。

黨產會委員估計18％利息補貼1個月就有900萬元，一年就有1億800萬元的18％利息補貼，相當驚人。

黨產會委員表示，救國團退休員工在法律上已不是正式員工，不應再繼續享有18％利息補貼，黨產會未來可望援引國民黨過去申請補貼退休員工18％利息遭黨產會駁回的前例，未來對救國團18％的利息補貼也擬不核准。

黨產會今天審查救國團總團部等14個單位在今年8月31日前營隊活動所需經費861萬9090元、今年8月份退費預算概估2601萬6290元，以及今年8月8日至31日營運預算概估3億7702萬4963元，會中決議都按8月8日與救國團就申請許可事宜第1次討論協商會議的結論同意動支，並請救國團於實際動支後檢據報黨產會備查。救國團年9月份退費預算概估2,678萬5,020元，委員會也決議同意動支。

至於救國團9月份營運支出預算4億3557萬6299元，因部分項目與去年同時期實際支出相比明顯增加，以及部分項目仍有疑義，其中包括18％利息補貼900萬元等，委員會議決議函請救國團續提供詳細相關資料，提報下個月的委員會議繼續審議。