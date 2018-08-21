薩爾瓦多與我斷交 立院國民黨團酸：走味的外交咖啡

總統蔡英文才返抵國門，不料傳出我國與薩爾瓦多斷交。右一為外交部大廳薩爾瓦多國旗。（記者羅沛德攝）

2018-08-21 16:54

〔記者林良昇／台北報導〕我國今天與中美洲國家薩爾瓦多斷交，立法院國民黨團今發出新聞稿批評，蔡政府的兩岸與外交政策早已「走味」，邦交國一再失去，已不讓國人意外或震驚。

立法院國民黨團總召江啟臣說，維繫中華民國的邦交國是台灣不分黨派的共同目標，非常遺憾，我們又少了一個邦交國，中國大陸持續增加自己在中南美的邦交國，除了圍堵蔡政府的國際空間以外，背後有更大的國際戰略布局，牽涉到美中的競爭格局，代表中國大陸在經濟合作與甚至是軍事戰略上與美國戰略勢力範圍的競爭。

國民黨團書記長曾銘宗說，總統府與外交部2年來面對友邦斷交，千篇一律指責對岸的打壓，並無助於遏止雪崩式斷交的現實，呼籲蔡總統深刻體悟台灣的外交生存是兩岸關係延伸的事實，應該與國安單位提出具體可行策略，才是解決問題的正道。

曾銘宗指出，薩爾瓦多關係生變，從今年WTO會議上未發言支持台灣，就已透露不尋常端倪，但外交部的警覺性仍處於鴕鳥模式，外交部長吳釗燮甚至一再對國會宣稱薩國是「安全名單」，自我麻痺的心態非常可議。

江啟臣說，這不是兩岸間的競爭可以比擬，我們第一希望兩岸不要有零和的競爭，增加對立無助於兩岸和解，第二我們要密切注意美中的戰略競爭，當中國大陸將勢力伸進太平洋與中南美時，比金錢的援助已經失去吸引力，我們要尋求非零和的國際和解措施，避免態勢進一步惡化，避免一面倒偏向一邊，不然必定成為美中競合下受傷的一方。

國民黨團指出，蔡政府上台以意識形態治國，五花八門的「去中國化」施政，導致兩岸關係惡化至今；劃錯線的親美媚日抗中外交政策，導致台灣成為中美日霸權抗衡下被犧牲的棋子，這杯「走味的外交咖啡」，只好讓全體國人苦吞下去。