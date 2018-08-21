央視報導柯P惹議 陸之駿：黑與粉的世界沒是非

2018-08-21 16:32

〔即時新聞／綜合報導〕近期中國央視頻頻報導柯文哲，被台灣媒體以「史上中國首度力捧力挺台灣候選人」、「價值好幾億人民幣」等形容詞，比喻柯文哲是中共欽點人選。專欄作家陸之駿今日在臉書上發文，央視早在去年底就報導過姚文智參選，「黑與粉的世界，已經沒有了是非！」希望大家不要為了黑或粉而無限上綱。

網友批柯：只挑好話講的中華醬缸

然而有網友回應表示，會繼續觀察柯文哲的言行，更說柯文哲目前的爭議表現的確比較誇張，也有人認為柯文哲沒有統獨議題的思考與論述能力，形容「他就只是挑好話講的中華醬缸。」

中國央視此前以2分半的新聞篇幅報導柯文哲，並在今日再度提及柯文哲可能角逐總統選舉一事，引發媒體及政壇人物質疑，柯文哲是否已成為中共欽點的政治人物，專欄作家陸之駿今日在臉書上表示，媒體報導的所謂的「中國央視」，其實只是CCTV4、中文國際台的《台北導播室》，與「春晚」完全不能相提並論。

陸之駿說，去年底CCTV4就已經在同一個節目《台北導播室》播過姚文智參選，而由於柯對中國的態度相對友善，中國媒體的確比較友柯，但「雙方客氣、有禮貌的打交道，卻實在無法無限上綱成賣台、中共同路人。」，更感嘆「黑與粉的世界，已經沒有了是非。」