端青年政策牛肉 丁守中批柯上任後失業率持續惡化

2018-08-21 15:51

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨台北市長參選人丁守中今天端出「求學、就業、安居」青年政見3部曲，批評台北市長柯文哲上任後年輕人失業率持續惡化，柯應該顧好年輕人生活和工作。

丁守中今天上午在競選總部主任委員張善政、總幹事王育敏及立委蔣萬安的陪同下，在國民黨中央黨部公布「台北市政白皮書―青年政策篇」，丁承諾就職後第一號公文就推動市府組織再造，成立青年發展局，統籌青年人的求學、就業、創業、安居生活等問題。

青年就學方面，丁守中更承諾，設籍台北市青年，助學貸款零利；創業則由市府成立100億青年基金，以同額配合款方式，至少10萬元以上的經費，協助青年解決創業募資困難；此外，青年創業缺乏的創業基地，由市府入股新創企業扣抵租金模式，解決創意初期租辦公室的花費。

丁守中更批柯文哲擔任市長以來，台北市青年20歲到29歲的失業率持續惡化，2015年台北市青年失業率是8.2％，2016年則是9％，2017年則是9.2％，逐年增長，而全台灣的青年失業率約在5、6％之間，台北市還高出3％，柯文哲應該要顧好年輕人生活和工作。

丁守中說，為了縮短求職空窗期，他會讓學校和企業進行緊密的相關訓練，市府也會建置企業選秀平台，讓企業和學校之間雙向流通，舉辦各技職達人比賽，一方面協助企業選拔優秀學生，另一方面協助學生及早進入和企業實習。

此外，丁守中提出「青銀共居」的政見，他說，鼓勵年長者釋出家中空房間，由市府提供平台讓老人家放心租給篩選過的年輕人入住，不僅為老人家創造更多的收入，也讓老人家庭帶來青年活力陪伴。

張善政則提醒大家，感性上可以喜歡柯文哲，可是理性上要認清事實，柯P執政兩年多來，年輕人失業率持續爬升沒有改善，誰才是對你將來最有幫助的人選？

蔣萬安則表示，全力支持輔選丁守中，責無旁貸，青年議題更是全力配合，搶攻青年票不只是端出青年政策，幼兒政策、年長者照顧都是解決年輕人問題，丁的政策全面且完整。