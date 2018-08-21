竹縣府補發積欠老人年金 徐欣瑩：老人家受委屈了

2018-08-21 16:37

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府前年積欠5個月的老人年金，本月開始逐月補發；縣長參選人、民國黨主席徐欣瑩今天發布新聞稿說，縣府只是將本來就虧欠縣民的老人年金歸還，只能說新竹縣的老人家受委屈了，請大家支持她當縣長，讓她來照顧大家。

新竹縣政府今天上午的主管會報，會中討論敬老福利津貼在105年因為財政拮据，導致8到12月的津貼遲未發放，在縣府團隊努力開源節流下並考量現有財政狀況，回應議會提案要求補發。

徐欣瑩說，新竹縣以往老人年金已經先排富而後再減半，積欠未發造成弱勢高齡族群的生活權益受損，已經是嚴重失職，加上欠錢已經欠了2年，卻到選舉前3個月才說要做，請縣民去想一想這是為什麼？

徐欣瑩也批評，老人年金不拖不欠是縣政府原本就應該做的基本責任，縣政府對於應該發給公務人員或警察的津貼或薪資，或是承諾要照顧民眾的福利政策，本來就應該實現與落實。但是福利政策平常做不好，每逢選舉前縣府就突然可以大撒錢，民眾應該想清楚這是為什麼？

徐欣瑩說，她從去年就已提出恢復老人年金及免費營養午餐的政見，縣府應負起照護老幼縣民福利的責任，同時致力改善財政，她已積極規劃開源節流的政策與方案，未來擔任縣長將恢復老人年金、免費營養午餐與鄰長津貼及弱勢福利照顧，用更健全的財政顧及縣民全家老老少少的家庭福利。